نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "البدايات" لـ بسمة بوسيل تتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت بسمة بوسيل نجاحًا كبيرًا وملحوظًا بأولي أغنياتها في مسيرتها الغنائية بعد غياب دام لسنوات، وهي أغنية "البدايات" حيث لقت الأغنية تفاعل من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتصدرت تريند يوتيوب في الساعات الأولى من طرحها.

وأصبحت الآن الأغنية التريند رقم 19 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت نحو 254 ألف مشاهدة في يومين فقط.

والجدير بالذكر أن أغنية “البدايات” لـ بسمة بوسيل من إنتاج تامر حسني، وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى.

بسمة بوسيل تعود للساحة الغنائية بتوقيع تامر حسني

وفي سياق متصل يذكر أنه قد نشرت بسمة بوسيل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، البوستر الدعائي الرسمي لـ أغنيتها “البدايات”، معلقة: “اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات، دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، إن شاء الله تعجكم، ومستنية رأيكم”.

وتابعت: “على فكرة الأغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله إني عايزة أعمل أغاني ليا على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظه إنه يديهالي، ودي أول أغنية رسمية في مشواري الفني”.

تعليق تامر حسني على منشور بسمة بوسيل

وعلق تامر حسني على منشور بسمة بوسيل معبرًا عن سعادته بانتاجه لها أول عمل رسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، في أول تعليق له بعد إنتاجه أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل: “الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم، ألف مليون مبروك، وغنيتيها غُنا عظيم بجد، أيوا أنا المدرب والمنتج، بس إحساسك هو الموضوع كله”.

وأضاف تامر حسني: “كل سنة وإنتِ طيبة ويارب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات، شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيى والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف”.

كلمات أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل

البدايات أجمل بص حواليك واسأل، كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل، حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل، والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول، البدايات أجمل بص حواليك واسأل، كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل، حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل، والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول، وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة، بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله، وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه، نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله، وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة، بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله، وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه، نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله