نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فراج ينضم لأبطال فيلم "الست" مع منى زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان محمد فراج إلى قائمة أبطال فيلم "الست"، الذي أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، من قبل، عن تقديم فيلم جديد لـ منى زكي يحمل إسم الست، تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وذلك من خلال صندوق big time، الذي تم تأسيسه لرعاية الأفلام المصرية والسعودية والعربية، برعاية الهيئة العامة للترفيه وهيئة سوق المال.

ومن المقرر أن يتم بدء تصوير فيلم "الست" خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف يضم الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد حلمي وكريم عبد العزيز وعمرو سعد.

وفي سياق متصل يذكر أنه يواصل الفنان محمد فراج حاليًا تصوير مسلسل الجديد "كتالوج" الذي يجمعه بالفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة سماح أنور وبيومي فؤاد، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر منصة نتيفلكس.

آخر أعمال الفنان محمد فراج

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، ويعد الفيلم هو واحد من أبرز وأهم الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا في موسم عرضه وقد حقق ايرادات كبيرة أيضًا في شباك التذاكر بجميع دور العرض، حيث وصلت إيراداته إلى أكثر من 35 مليون جنية، بالإضافة إلى فوزه بأكثر من جائزة مصرية.

ينتمي فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" لفئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية حيث تدور قصة الفيلم في اطار اجتماعي مميز حول محمد فراج الذي يُجسد دور شاب يُدعى حسن والذي يجسد دور فرد أمن ينتمي إلى الطبقة الفقيرة ويحلم بالهجرة خارج مصر وكسب الأموال، ومن ثم يضطر إلى أن يتظاهر بأنه كفيف من أجل الانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين يشارك في بطولة كأس العالم ببولندا، وتجسد نيللي كريم التي تشارك في بطولة الفيلم مع محمد فراج بالمناصفة شخصية إنچي والتي تعمل كـ صحفية داخل الأحداث وتقوم بتغطية البطولة التي يشارك بها محمد فراج، وتدور باقي أحداث الفيلم في اطار كوميدي شيق.

يشارك في فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" عدد كبير من النجوم على رأسهم محمد فراج، نيللي كريم، طه دسوقي، بيومي فؤاد، حنان يوسف، أمجد الحجار، محمد عبدالعظيم، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف واخراج عمر هلال.

آخر أعمال الفنانة مني زكي

والجدير بالذكر أن آخر اعمال منى زكي هو فيلم رحلة 404، الذي عُرض لها مؤخرًا، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وشارك فيه محمد ممدوح، شيرين رضا وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد علاء، جيهان الشماشرجي، سما إبراهيم، رنا رئيس، عارفة عبدالرسول.

وأيضا شاركت منى زكي في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل تحت الوصاية، تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وحقق العمل نجاحً كبيرًا وشارك فيه دياب، رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، عفاف رشاد، أحمد خالد صالح، حمدي هيكل وآخرين.