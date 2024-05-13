"أتمنى العودة لفلسطين ".. من هي الفنانة التي يتشابه مصيرها مع مصير "مليحة"؟

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة الفلسطينية سيرين خاص عن تشابه كبير بين قصة حياتها وقصة "مليحة"، التي لعبت دورها في مسلسل "مليحة" التي تم عرضة في شهر الرمضاني الماضي، وذلك خلال إستضافتها في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر شاشة الحياة.

وقالت سيرين: "أنا ممثلة فلسطينية اتولدت في غزة وعشت فيها 4 سنين، وحصلت الانتفاضة الثانية ووقتها طلعت على مصر مش على ليبيا زي مليحة، وسكنا في مصر فترة وبعدها رحت الأردن فترة، ورجعت في الآخر على فلسطين".

وتابعت: "ذكرياتي في غزة جميلة، وفاكرة مدرستي والحضانة وبحر غزة الجميل، ولما خرجنا مقدرناش نرجع غزة تاني، ونفسي أرجع أشوف بيتي".

وأشارت سيرين خاص أن والدتها مصرية بقولها: "بابا صحفي سابق وماما مصرية، وتعرفوا على بعض لما كنت بتتعلم صحافة، وعيلتي كبيرة وعندي 6 أخوات وأنا أصغر واحدة".

وأكدت سيرين خاص أنها كانت تعمل في مجال الأزياء منذ فترة طويلة قبل دخولها عالم التمثيل، وأشارت إلى أنها حصلت على فرصة للمشاركة في فيلم علم للمخرج فراس خوري، الذي تم عرضه العام الماضي في مهرجان القاهرة السينمائي وفاز بثلاث جوائز، مما ساهم في إبرازها في الوسط الفني.