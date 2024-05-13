نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "واحد زيك" لـ مسلم تتصدر تريند يوتيوب والجمهور يشيد بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح أول أمس الفنان مسلم أحدث أغنياته الذي تحمل اسم "واحد زيك" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد حققت الاغنية نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 160 ألف مشاهدة وأصبحت الأغنية تريند رقم 6 على يوتيوب.

وأغنية "واحد زيك" هي الأغنية السادسة من ألبوم مسلم الجديد، وهى تجربة درامية مختلفة، دارت فكرة تصويرها فى إطار بسيط عبر من خلاله على قدرته فى تجاهل حبيبه السابق، وعدم ندمه فى البعد عنه، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.

تفاصيل أغنية واحد زيك لـ مسلم

أغنية "واحد زيك" كلمات الشاعر حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع موسيقى عمرو الخضرى، وإخراج فهد السيد، وهى من توزيع شركة “ديجيتال ساوند”.

إشادات الجمهور بأغنية "واحد زيك" لـ مسلم

وقد نالت الأغنية إعجاب الجمهور حيث عبروا عن إعجابهم بالأغنية من خلال التعليقات الإيجابية على الأغنية، وقد جاءت تعليقات الجمهور كالآتي:-

(الاغنية تحفة تحفة تحفة، مبدع يا مسلم، عظمة بجد عظمة، جميلة أوي الأغنية، ولع الدنيا، ملهاش حل، مسلم مش بيعمل حاجة وحشة، كل أغانيك جميلة...) وغيرهم الكثير

أعمال مسلم

وتأتى أغنية واحد زيك استكمالًا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر" وهى درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب،كانت مليئة بالغدر والخداع.. وأغنية "صعبان عليك" والتى يحكى فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه.

و "سابوك فى البيت" التى أهداها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق.. و"هنتقابل" التى وضع حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومعاملته مثل شخص غريب.. و"متزعلش" وتناول فيها فكرة الخوف من الارتباط، والدخول فى علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة

كلمات أغنية "واحد زيك" لـ مسلم

على واحد زيك عمري م هزعل ولا هتضايق

‎طب دا انت خدمتني خدمه كبيره ان انت مشيت

‎قولي انت ازيك مرتاح بآلك، يعني ورايق

‎ولا انت ندمت ان انت بعدت عشآن كدا جيت

‎انا ف الحآلتين

‎مبقآش يفرقلي اللي حصلك

‎انا حبيت بس اوصلك

‎ان انت بعادك مكسب ليا انا

‎و خسآرة ليك

‎ولآ بعد سنين

‎ممكن تلهيك عني الدنيآ

‎ولا هتنسي عمري، بناس تآنيه

‎و دي مش عجرفه مني ولا غرور

‎هتشوف بعينيك

‎بستحمل طبعك كتر خيري بقالي ليالي

‎و عملت بأصلي كتير وسمعتك ياما زمآن

‎دلوقتي لا هسمع ولا بكلآمك هشغل بآلي

‎فرصك خدتهآ وخلآص مش هديك فرصه كمآن