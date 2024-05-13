نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختيار بريان كرانستون ضمن أبطال فيلم Grendel في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الإعلان عن فريق عمل مدجج بالنجوم في هوليوود، للفيلم الجديد الذي يطرح بعنوان Grendel.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيكون نسخة سينمائية حية من عمل رسوم متحركة يحمل العنوان نفسه، وسيضم في بطولته جيف بريدجس.

ذلك إلى جانب كل من نجم المصارعة السابق ديف باتيستا، والنجم القدير بريان كرانستون، وسام اليوت.

في الوقت نفسه، يشارك النجم بريان كرانستون كمنتج في صناعة نسخة جديدة من مسلسل كوميدي كلاسيكي طرح في خمسينيات القرن الماضي.

ووفق ديد لاين، المسلسل كان قد طرح بعنوان Tightrope، وسيجسد به دور البطولة "تاي بوريل".

عودة والتر وايت

والظهور المميز لكرانستون، كان بتجسيده لشخصية والتر وايت من جديد، في إعلان تلفزيوني، عرض على شاشات التليفزيون الوطني بالولايات المتحدة في فترة استراحة ما بين أشواط المباراة التي تعرف اعلاميًا باسم Super Bowl LVII.

المباراة شهدت مواجهة بين الفرق الوصلة للمرحلة النهائية من منافسات دوري كرة القدم الأمريكية بالولايات المتحدة، وأقيمت في يوم 12 فبراير الماضي.

والإعلان الترويجي الذي شارك به كرانستون، كان لصالح شركة PopCorners التجارية.

المسلسل الأنجح في التاريخ

وجسد النجم بريان كرانستون شخصية والتر وايت، في العمل التليفزيوني الذي تم تصنيفه بكونه الأنجح في تاريخ الدراما على الإطلاق، وهو مسلسل Breaking Bad.

المسلسل الدرامي الشهير، بدأ عرضه في عام 2008، وطرح منه 5 مواسم استثنائية، بمشاركة مجموعة مميزة من النجوم الكبار في هوليوود.

ومن ضمن أبطاله، يأتي الممثل آرون بول الذي جسد شخصية جيسي بينكمان، وآنا جان التي جسدت شخصية سكايلر وايت، ودين نوريس الذي جسد شخصية هانك شريدر، وآر جي مت الذي جسد شخصية والتر وايت الصغير.