تأجيل اليوم الافتتاحي لمسرحية "توم هولاند" المنتظرة.. ما السبب؟

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد العرض المسرحي المنتظر للنجم الشاب توم هولاند عقبة غير متوقعة أدت لتأجيل العرض الافتتاحي له لأجل غير مسمى.

ووفق ديلي ميل، تقرر تأجيل الليلة الافتتاحية للعرض المسرحي الذي يحمل عنوان Romeo & Juliet، بسبب ما أعلن عنه المنتجون على أنها عقبات في الإنتاج.

يأتي ذلك بعد ان اعلن النجم الشاب توم هولاند عن دعمه لحبيبته الممثلة الشابة زنديا، باعلانه عن أن أهم ما لديه من مشاريع نهاية هذا الاسبوع، سيكون حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد.

وتناقلت وسائل الاعلام منها ديد لاين، منشور لهولاند، يعلن به موعد طرح الفيلم، وأنه سيكون أول الحاضرين لعرضه.

الترويج لـ Challengers

وكانت قد ظهرت الفنانة الشابة زنديا في عرض خاص جديد يتم تنظيمه للاحتفال بطرح أحدث أفلامها بعنوان Challengers.

ووفق ديلي ميل، هذه المرة ظهرت زنديا للعرض الخاص للفيلم في مدينة لوس أنجلوس من إنتاج شركة امازون جولدن مايور.

وكشفت الفنانة الشابة زنديا عن ردة فعل نجمة رياضة التنس سيرينا ويليامز، تجاه فيلمها الجديد الذي تدور أحداثه حول رياضة التنس.

ووفق ديلي ميل، قالت زنديا في تصريحات حديثة، أن سيرينا ويليامز، تفاعلت بشكل إيجابي مع الشخصية التي تجسدها زنديا بالفيلم، الذي يبرز البطولات النسائية بهذه الرياضة.

دعم غير مسبوق

ذلك بعد أن تقدمت النجمة الشابة زنديا بتبرع سخي لصالح جمعية مسرح شكسبير بولاية كاليفورنيا التي شهدت بدايتها في مجال العمل الدرامي.

ووفق ديلي ميل، قدمت زنديا تبرعا بقيمة 100 ألف دولار، لسالح المسرح الذي شهد بدايتها في العمل بالتمثيل قبل أن تحقق النجاح الكبير الذي تعيشه الآن في هوليوود.