الأوبرا تحتفي بعمار الشريعى على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن خطط وزارة الثقافة للإحتفاء برموز وأعلام الموسيقى تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لأعمال الموسيقار الراحل عمار الشريعى ويقوده المايسترو تامر غنيم ويشارك خلاله المطربين الكبيرين محمد الحلو وعلى الحجار مع نجوم الأوبرا أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز مع كورال الاطفال وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين 20 مايو على المسرح الكبير.

تفاصيل الحفل

يتضمن البرنامج باقة من الحان عمار الشريعى التى قدمها لكبار المطربين إلى جانب عدد من تترات المسلسلات الشهيرة منها جرس الفسحة، دموع في عيون وقحة، حبيبتي من ضفايرها، بتسأل ياحبيبي، أرابيسك، سيبولي قلبي وارحلوا، أقوى من الزمان، عربية يا أرض فلسطين، أديب، للثروة حسابات أخرى، عمار يا إسكندرية، ماتمنعوش الصادقين،لو مش حتحلم، أبو زيد، الأيام، حوا وآدم، ليلى ويا ليلى، حدائق الشيطان، انت طلعتيلي منين، مبسوطين، هنا القاهرة.

معلومات عن الموسيقار عمار الشريعي

يذكر أن الموسيقار عمار الشريعي ولد في 16 أبريل 1948 بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، درس التأليف الموسيقى بمدرسة هادلى سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة،كما التحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعدما أتقن بمجهود ذاتي العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج، بدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون ثم تحول إلى الأورج قبل أن يتجه إلي التلحين والتأليف الموسيقى وكانت أول ألحانه "إمسكوا الخشب" للمطربة مها صبرى، تجاوزت أعماله 150 لحنا، كون فرقة الأصدقاء عام 1980 من أصوات جديدة اكتشفها بنفسه، تميز في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات التي نال عنها شهرة واسعة. أعد وقدم عددًا من البرامج الشهيرة أبرزها البرنامج الإذاعي "غواص في بحر النغم"، نال العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والعالمية، رحل عن عالمنا في 7 ديسمبر 2012 بعد صراع مع المرض تاركا العديد من الأعمال والمؤلفات والبرامج التي ساهمت في تنمية الحس والوعى الفني لدي الجماهير المصرية والعربية.