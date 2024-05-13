سارة سنوك تخوض تجربة المسرح للمرة الأولى في 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تخوض نجمة التليفزيون سارة سنوك تجربة مسرحية بعد نجاح تجربتها التليفزيونية عبر مسلسل "ساكسشن".

ووفق ديد لاين، ستشارك سارة في بطولة عرض مسرحي يعرض على مسارح برودواي، بعنوان The Picture Of Dorian Gray، هذا العرض من المقرر إنطلاقه رسميًا بداية من عام 2025 المقبل.

ختام Succession

يأتي ذلك بعد أن سبق وأعلنت سارة سنوك أنها فوجئت بأن الموسم القادم من مسلسلها الناجح Succession، سيكون هو الموسم الأخير بعد طرح 3 مواسم منه.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، قالت سارة سنوك أنها فوجئت خلال قرائتها للصفحات الأخيرة من الموسم الرابع للمسلسل، أن الموسم سيكون الأخير، على عكس فنانين آخرين كانوا على علم مسبق بذلك.

تصريحات مثيرة للجدل

وسبق أن قال النجم الكبير بريان كوكس أنه يؤيد الاكتفاء باربعة مواسم من مسلسله الناجح Succession، بعد طرح ثلاث مواسم من العمل، والموسم الرابع يجرى تصويره حاليًا.

وبحسب تصريحات له، نقلتها صحيفة ديلي ميل، أكد بريان كوكس على أن الاكتفاء بأربعة مواسم من المسلسل، امر ايجابي وفي محله.