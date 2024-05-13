انت الأن تتابع خبر والأن مع التفاصيل مدحت العدل يشيد بموهبة منى زكي



رياض - احمد صلاح - أشاد السيناريست المصري، مدحت العدل، بموهبة الفنانة منى زكي، والتي من ستجسد السيرة الذاتية لكوكب الشرق، أم كلثوم.



وأشاد العدل في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، بموهبة منى زكي، مشيرًا إلى أنها ستسافر إلى باريس بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية، وفي كل مكان ذهبت إليه أم كلثوم من أجل تصوير الفيلم الذي يحمل عنوان "الست"، معلقًا: سنشاهد عملا أقل ما يقال عليه أنه جيد.



وحول المقارنة بين منى زكي والفنانة صابرين التي جسدت شخصية أم كلثوم في وقت سابق، علق العدل بأن الأخيرة قدمت الدور بشكل رائع ونجحت فيه، وكان مناسب وقتها لإيقاع ذلك العصر، ولكن الإيقاع حاليًا أسرع مما سبق بسبب المنصات الإلكترونية.



وأضاف السيناريست، أن الفيلم الذي تقدمه منى زكي سيكون مختلفا عن المسلسل الذي قدمته الفنانة صابرين سابقا، متسائلًا: إيه المانع لما تنجح أكثر من صابرين؟.



أما فيما يتعلق بتفاصيل تعاونه الجديد مع الفنانة شريهان، بعد النجاح الكبير الذي حققه برفقتها في مسرحية "كوكو شانيل"، أوضح العدل أنها ملهمة ونجمة كبيرة وخارج المنافسة؛ كما يجب أن تكون هي البطلة حينما يحضّر أي عمل لها.



وتابع العدل حديثه عن شريهان: أنا شايفها في حاجة تاريخية، فيها تمثيل وغناء واستعراض وسحر، كأنك بتستدعي سحر الماضي وشريهان بتقدمه، وإحنا بنوضب للمشروع ده وهي متحمسة جدًا ولكن هياخد وقت، وربنا يدينا العمر والقوة عشان نقدمه بأفضل صورة للجمهور .