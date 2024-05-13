انت الأن تتابع خبر وائل كفوري يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شوق الفنان اللبناني وائل كفوري، الجمهور لأغنيته الجديدة المقرر طرحها، خلال الأيام القليلة المقبلة، بطريقة لافتة، رافضًا الكشف عن عنوانها، وأية تفاصيل أخرى بشأنها.



واختار كفوري إثارة جمهوره من خلال مشاركته عبر حسابه على "إنستغرام" مقطعًا مصورًا من أجواء الكليب، الذي ظهر مليئًا بالطاقة الإيجابية والحماس، وطغى عليه العنصر الشبابي بامتياز.



وكشف كفوري من خلال الكليب بعضًا من كلمات الأغنية التي رددها الشباب: وعلى كل دقة من قلبي بحبك لآخر لاء.



وتفاعلت الفنانة شكران مرتجى مع منشور كفوري، حيث قدمت له التهنئة على أغنيته الجديدة، متمنية التوفيق والنجاح الدائم لأعماله.



وأعرب الجمهور عن حماسهم لإصدار الأغنية وسماعها، لاسيما أنها تندرج ضمن الإطار الرومانسي الذي يتميز به كفوري، موجهين الأسئلة عن موعد طرحها، وسط أمنياتهم أن تحقق نجاحًا لافتًا يجعلها تتصدر "الترند" عبر منصات التواصل الاجتماعي .