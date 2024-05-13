نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات سيرين خاص بطلة "مليحة" مع عمرو الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، بطلة مسلسل "مليحة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، ضيفة في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، عبر شاشة قناة الحياة، وكشفت خلال اللقاء عن الكثير من كواليس وأسرار العمل، وعن حياتها الشخصية، ويعرض لكم دوت الخليج الفني خلال السطور التالية أبرز تصريحاتها.

سيرين خاص عن حياتها الشخصية

قالت "سيرين" عن حياتها الشخصية:" أنني ممثلة فلسطينية واتولدت في غزة، ومكثت هناك لمدة أربع سنوات وحدثت الانتفاضة الثانية وخرجت إلى مصر عكس " مليحة " في أحداث المسلسل والتي خرجت إلى ليبيا، والدي صحفي فلسطيني وأمي مصرية، وأنا أصغر اخواتي وعددنا 6 أخوات".

سيرين خاص عن مشوارها الفني

و تحدثت عن بداية مشوارها الفني قائلة: "اشتغلت في عدد من الافلام ولكن من خلف الكاميرا وكان يقال لي من المفروض أن تكوني أمام الكاميرا، والبداية الحقية من خلال فيلم " علم" مع النجم فراس خوري، وتم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي وكسب عدد من الجوائز ".

كواليس مسلسل مليحة

كشفت "سيرين" عن كواليس مسلسل "مليحة" وأصعب المشاهد في العمل قائلة: "جميع المشاهد صعبة وبخاصة المشهد الأخير مع السيدة الطاف وكان كل مشهد نجتهد لنصل الرسالة إلى المشاهدين، وأيضًا وفاة والدي ووالدتي من أصعب المشاهد وتعبت نفسيًا وجسديًا حيث احتوى المشهد على عدد كبير من التفجيرات".

وتحدثت عن طبيعة العمل المخرج عمرو عرفة قائلة: "العمل مع المخرج الكبير عمرو عرفة كان رائع والعمل كان منتظم، وكان يدعمني وأعطاني مساحة كبيرة أن أقدم ما أراه".

وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع أبطال وصناع المسلسل قائلة: "سعيدة بالتعاون مع النجوم المصريين ومدي الحب والدعم لي والتشجيع ومنهم الفنانة ميرفت أمين والفنان دياب وعلي الطيب والمخرج عمرو عرفة والأستاذ أشرف ذكي.

رسائل سيرين خاص



ووجهت "سيرين" عدة رسائل منها، رسالتها للشعب المصري، بأنها تشكر الشعب المصري على دعمه ووقوفه بجوارهم، ووجهت أيضًا رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأن ينصرهم الله وينهي هذه الحرب ويصبر الأهل، مُضيفة :"أتمنى أن أساعد وأكون معاكم وبجواركم".