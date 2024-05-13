نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد المجيد عبد الله يحيي ثلاث حفلات في الكويت (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع "أمير الطرب" عبد المجيد عبد الله الجمهور الكويتي والخليجي والعربي بعد أن أسعدهم وأطربهم في ثلاث حفلات غنائية جماهيرية متتالية مكتملة العدد (تجاوز فيها عدد الحضور 15 الف متفرج) أقيمت في أرينا الكويت، تصدرت فيها هاشتاغات اسمه وعناوين أغانيه مواقع التواصل الاجتماعي فأصبحت تريند، أبهرت الحضور غناء وتنظيما، وأبهرتهم بجمال ديكور المسرح وانسجامه مع الإضاءة والإكسسوارات المنتقاة بإشراف المخرج أحمد الدوغجي، أكملها روعة هندسة الصوت التي يحرص عليها مجيد دائما في جميع حفلاته فجاءت تفاصيلها من وحي حكايات ألف ليلة وليلة لتضيف إلى سجل مشوار "ابوعبد الله" الفني الحافل بالعطاء والنجاح المزيد من التوهج والتألق والتميز، والنتيجة تفاعل وتصفيق وانسجام وحفلات ستبقى في ذاكرة الأجيال لن تنسى.

الحفلات الثلاثة تشابهت في جوهرها بالكثير من تفاصيلها، فجميعها حملت ترحابًا كبيرًا بعبد المجيد الذي كان دوما في استقباله الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للموسيقى وحفاوة جمهور محب تسابق في ترديد أغانيه، وقد بدأ مجيد حفلاته الثلاثة باغنيته "أول حكايتنا" وفي حفلاته الثلاثة تغزل بالكويت واسترجع ذكرياته وبداياته فيها، مضيفًا: "أهل الكويت هم أهلي ونسايبي واخوال أولادي وهم الجمهور السميع والراقي والمحب للفن الأصيل الذي دعمني لذلك عندما اغني لكم في الكويت اشعر وكأني في وطني المملكة العربية السعودية"، والحفلات الثلاثة رافقته فيها فرقة موسيقية ضخمة (74 عازف) بقيادة المايسترو وليد فايد استعدو جيدًا لهذا الحدث بثلاث بروفات موسيقية اقيمت في القاهرة ثم بروفتان في الكويت سبقت موعد حفلاته بحضور عبد المجيد.

تفاصيل الحفلات الثلاثة

أيضًا تشابهت الليالي الثلاثة في أن كل منها اقيم على فقرتين، تخللهما استراحة قصيرة، وتضمنت كل فقرة ما بين 10 و12 أغنية مختارة جاءت ضمن قائمة 40 اغنية اختارها مجيد لحفلاته في الكويت بينها أغاني: "يا بعدهم كلهم (التي يصفها مجيد أنها أغنية الكويتيين)، رهيب، انسان اكثر، فزيت من نومي، تتنفسك دنياي، يابن الاوادم، قبل لا أعرفك، فزي له، عايش سعيد، تنتظر كلمة احبك، طيب القلب، روحي تحبك، وغيرها الكثير) كما فاجأ عبد المجيد الجمهور في حفلاته الثلاثة باعادة تقديمه أغنيته "هلابش" التي سبق أن قدمها عام 2009 من كلمات الأمير الشاعر تركي بن عبد الرحمن والحان طارق محمد أن ميز إيقاعها "الخبيتي" بإضافة الإيقاع الجنوبي فشاركه بها ثلاثة من عازفي "الخطوة" تفاعل معهم مجيد والجمهور غناء واداء فأصبحت حديث السوشيال ميديا.

تفاصيل حفل عبد المجيد

الجدير ذكره أن حفلات عبد المجيد الثلاثة في الكويت جاءت ضمن جولة غنائية للعام 2024 وضعتها روتانا مع مجيد بدأت من “موسم الرياض” ثم دبي، فالكويت، وسيعلن لاحقًا عن الوجهة القادمة.