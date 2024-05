آندي سيركس يشارك وودي هاريلسون بطولة فيلم جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش النجم آندي سيركس فترة من النشاط الفني، بالإعلان عن مجموعة مختلفة من المشروعات السينمائية التي يشارك في بطولتها.

ووفق ديد لاين، أحدث مشروع سينمائي يظهر في بطولته سيركيس سيكون بعنوان The Man With The Miraculous Hands، هذا الفيلم سيشارك في بطولته سيركس، النجم الكوميدي الشهير وودي هاريلسون.

عودة لدور جولوم

في الوقت نفسه، كان قد تم الإعلان رسميًا عودة شخصية جولوم في فيلم سينمائي مستقل، ضمن مشروع ضخم يشهد إعادة صناعة أفلام ملك الخواتم.

ووفق ديلي ميل، المشروع سيشهد تجسيد سيركس لشخصية جولوم، وسيكون تحت إشراف مخرج المسلسل الأصلية بيتر جاكسون.

تفاؤل مجسد دور "أراجون"

أيضًا كان قد عبر نجم سلسلة أفلام ملك الخواتم الأصلية ايليجاه وودز، عن تفاؤله بالمشاريع السينمائية الجديدة التي يتم التخطيط لها، وتشتق من عالم أفلام LOTR.

ووفق ديد لاين، يتم العمل حاليًا على مشاريع لمجموعة أفلام سينمائية، لم يتحدد ما ان كانت ستشهد إعادة صناعة بالكامل لأفلام ملك الخواتم، أو ستكون مكملة للسلسلة الأصلية.

هذه الخطط تأتي بعد نجاح عرض الموسم الأول من العمل التليفزيوني المشتق من عالم الخواتم، وطرح بعنوان خواتم القوة.