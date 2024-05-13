نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسون ستاثم يظهر في بطولة فيلم جديد بعنوان Mutiny في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتعاون النجم جيسون ستاثم مع المخرج ين فرانسوا ريشت مخرج فيلم Plane، في عمل سينمائي جديد تدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق.

ووفق ديد لاين، المشروع السينمائي الجديد، سيطرح بعنوان Mutiny، وسيكون من الأعمال المنتجة حديثًا من شركة Lionsgate.

ومن المقرر أن يشهد الفيلم طرحه للحجز للعرض خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي التي تنطلق غدًا الثلاثاء.

وكان قد احتفل النجم الكبير جيسون ستاثام بالعرض الخاص لفيلمه الجديد The Beekeeper، في عرض خاص عالمي احتضنته المملكة المتحدة.

وسلطت ديلي ميل الضوء على حضور ستاثام للعرض الخاص، الذي كان بمشاركة صديقة جيسون ستاثام عارضة الأزياء الشهيرة، روزي هانتينتجون.

مشروع جديد مع "ستالون"

في الوقت نفسه، يستعد نجم الاكشن البريطاني "جيسون ستاثم" لمشروع سينمائي جديد، يتعاون به مع صديقة المقرب النجم سيلفستر ستالون.

ووفق "ديد لاين"، المشروع السينمائي الجديد، سيكون فيلم بعنوان Levon’s Trade، سيكون من إخراج المخرج "ديفيد آيار".

وستكون مهمة سيلفستر ستالون في الفيلم، أنه سيكون كاتبًا للسيناريو والنص السينمائي، وهو الأمر الذي عرف بموهبته به، كما سبق له كتابة أعمال مثل سلسلة "روكي".

جزء جديد من فيلم كلاسيكي ناجح

و يشارك النجم الكبير سيلفستر ستالون في بطولة نسخة يعاد انتاجها من فيلمه الذي طرح في تسعينيات القرن الماضي بعنوان Cliffhanger.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن مشاركة ستالون في الفيلم الجديد، ستشمل مساهمته ضمن فريق الإنتاج للفيلم إلى جانب تجسيده لأحد الأدوار الرئيسية.

وهذه النسخة المعاد انتاجها من فيلم ستكون من إنتاج وتوزيع شركة أمازون، التي ستعرض الفيلم عبر منصتها للفيديوهات.