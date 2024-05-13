نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر ضيائي ينشر وصيته بعد نجاته من أزمته الصحية الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان تامر ضيائي، وصيته لأسرته وأصدقائه واحبائه، في الساعات القليلة الماضية، من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية في أبريل الماضي.

منشور تامر ضيائي

وكشف تامر ضيائي عن كواليس إعلانه عن وصيته، قائلًا:" بوست وصية

ده هيفضل باين على صفحتي لحد ما أموت الحقيقة إللى كلنا عارفينها ومتأكدين منها إننا كلنا ربنا كتبلنا إننا نموت فى ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام ده لأني محتاج حاجات معينه تتعمل وحاجات خايف تتعمل وأنا مش عايز حد يعملها لمجرد إنها معروفه، ووقتها طبعًا مش هعرف أقولها لحد".

وأكد تامر ضيائي على أن صلاة الجنازة على جثمانه سنكون أهم من العزاء، قائلًا:" ودي وصيتي، صلاة الجنازة أهم من العزا وهى إللي كل ما العدد زاد كل ما ثوابي ما كان أكتر، فأرجوكم تصلوا عليا، مش شرط تيجي العزا وياريت لو إتعمل في البيت أو مكان بسيط بفلوسه تطلعولى صدقة جارية أفضل، من فضلكم لم يثبت أو يتفق عليه عمل خاتمة قرآن للمتوفى إنها هتوصله، بس مثبت إن الدعاء والصدقة بيوصلوا للميت، فرجاء دى بالذات بلاش وإدعولي الوقت اللي هتقروا فيه جزء فضوا نفسكم وإقعدوا إدعوا فيه".

تامر ضيائي: بلاش صدقة جارية تقليدية وسهلة ومش مستفاد بيها يعنى المصاحف كتير في مصر اوى

وشدد تامر ضيائي على عدم القيام بالصدقات الجارية التقليدية، مُعلقة:" بلاش صدقة جارية تقليدية وسهله ومش مستفاد بيها يعنى المصاحف كتير فى مصر اوى وكل بيت فيه كتير فممكن نحط الفلوس فى جامع بيتبنى أو كرسى متحرك في مستشفى يستفادوا بيه المرضى أو دخول مياه لبيت غلابه أو بناء سقف لبيت فقراء، حاجات ناس تستفيد بيها لمدة طويلة، دى نقطة مهمه أوي بالنسبة ليا، محدش يقول لحد بتعيط عليه لية، ومتعيطش عشان هو بيتعذب، الكلام دة غلط، سيبوهم يعيطوا لحد ما يطلعوا كل الشعور اللى عندهم ومفيش حاجه بتقول إن العياط معناه عدم رضا بقضاء ربنا "وأبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أهم حاجة تاني هى الدعاء وبس والصدقة ".

تامر ضيائي:عاوز الكل يسامحني علي اي حاجه عملتها فيه بقصد لو يدون قصد

واختتم قائلًا: "من فضلكم تكثفوا الدعاء وقت نزول القبر وتتصدقوا بأى حاجة بنية إن ربنا يجعل قبري روضه من رياض الجنه ويثبتنى عند السؤال لأن ده أهم وقت ليا وياريت كمان بعد ما تدفنونى تقعدوا معايا شوية ومتستعجلوش تمشوا عشان تنسوني في ليلة زي دى، الموت علينا كلنا حق وإحنا كلنا أمانات ربنا وهيردنا تانى، فالحزن على الفراق هونوه على نفسكم بالدعاء ليا عشان أبقى فى سعادة لحد ما أقابلكم تاني، اللي بيحبوني يدعولي كتير عشان لو مفيش حد يدعيلي، ودى مهمة أوى أوى أوى عاوز الكل يسامحني علي أي حاجة عملتها فيه بقصد لو يدون قصد".