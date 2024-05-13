نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تلتقي جمهورها في مهرجان الموازين.. يونيو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة هيفاء وهبي، في حفلات مهرجان الموازين، الذي تبدأ فعالياته في الفترة في الفترة الممتدة ما بين 21 و29 يونيو المقبل، وتلتقى هيفاء بجمهورها المغربي يوم الجمعة 24 يونيو المقبل على مسرح النهضة بمدينة الرباط.



وتقدم هيفاء وهبي باقة مميزة من أغانيه التى اشتهرت بها لدى الجمهور.

ونشرت هيفاء وهبى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: سعيدة وكلى فخر للقاء الجمهور المغربي الحبيب ضمن فعاليات أهم المهرجانات في الوطن العربي، مهرجان موازين العريق بمملكة المغرب، موعدنا يوم ٢٤ يونيو على منصة النهضة في أمسية يدق لها قلبي حماسًا للقاء الناس الذين اشتقت لهم من قلبي I love you and I can،t wait.

واختارت هيفاء وهبي فستانا قصيرا باللون الذهبي ومفتوح من تحت الصدر، ومصنوع من قماش شفاف ونسقته مع بوت طويل.

آخر أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن هيفاء وهبى، طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "يا نحلة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيه، وميكس وماستر سليمان دميان.