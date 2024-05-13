ياسمين عبد العزيز تشارك في أكثر من عمل دفعة واحدة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل مشاركتها في عدة أعمال خلال الفترة المقبلة دفعة واحدة منها المسرح والسينما والتلفزيون، بشخصيات مختلفة.

وشوقت ياسمين عبد العزيز جمهورها وقائلة: "الآن أحضر فيلم جديد خلال الفترة المقبلة".

وبعد النجاح الكبير الذي حققته ياسمين عبد العزيز في مسرحية كدة أوكية عام 2023، الذي أمتد لأكثر من 3 سنوات، وتعود ياسمين للمسرح بقوة وتعلن عن خوضها لمسرحية جديدة مع تعاونها مع المخرج خالد جلال.

كما تقرر العودة إلى الدراما من خلال مسلسل ضرب عام خلال موسم رمضان ٢٠٢٥.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم "الأبلة طمطم" الذى تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، خالد منصور، أنعام سالوسة، شادي ألفونس، تميم عبده وعدد من الأطفال ومن تأليف أيمن وتار وإخراج علي أدريس.