زوجة عصام صاصا تكشف عن أقوال شاهد عيان حادث الدهس

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا أقوال أحد شهود عيان حادث الدهس الذي اتهم به لشاب على طريق الدائري في المنيب.

وقامت بنشر أقوال الشاهد عبر ستوري بـ حسابها الخاص على إنستجرام، أوضحت أن الشاهد هو مالك السيارة ماركة جيلي التي أكد صاصا في تحقيقاته أنها كانت بجانبه، مدعيّة أن تصريحات الشاهد تؤكد أقوال صاصا في عدم رؤيته للضحية.

وجاءت تصريحاته كالتالي: أنا صاحب العربية الجيلي اللي كانت جنب عصام، وأقسم بالله يا ابن الحلال ما خبطوا جنب الرصيف زي ما بيقولوا، خبطوا في الحارة التانية أو التالتة وكل فضل يقول إنها كانت الساعة 7 الصبح وفي النور، الكلام ده كان الساعة 5 وكسور في عز الضلمة، وأنا أصلا كنت مهدي علشان الرادار، وبعدها كنت نازل مريوطية، وكنت تالت حارة.

وأضاف الشاهد في أقواله: بقلب رعاش لقيت الراجل قدام يدوب حدفت شمال راح عداني، راح العربية اللي جمبي جت شالته الله يرحمه، أقسم بالله ولا أعرف إنه عصام ولا حاجة، خبطه ونزل وممشيش عقبال ما وقف كنت أنا رميت يمين ونزلت أدور على الراجل لقيته جنب الرصيف، وعصام صاصا جي بيجري عليا ومكنش في غير أنا وهو الزبونة اللي في العربية وقعدت تصوّت.

وتابع الشاهد: عصام جالي عمال يقولي والله ما قصدي أخبطه، قُلت له الراجل مات يا أخويا وأنا وهو واقفين مفيش أعصاب وجاتله حالة هيستيريا، روحت جبت الفرش من عربيتي روحت مغطيه وأقسم بالله ما في راجل شاف منظر الراجل ولا حتى لما الإسعاف جات، علشان هما شالوه بالفرش على طول، وأقسم بالله أنا ما بنام بسبب الحوار ده والتفكير ومش علشان عصام بس قسما بالله لولا ربنا سترها معايا أنا كنت هكون مكانه.

إلقاء القبض على عصام صاصا

يشار إلى أنه قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإلقاء القبض على مطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا، بتهمة دهس شخص أعلى دائري المنيب.

عصام صاصا يدهس شخصا أعلى دائري المنيب

وفي نفس السياق قال مدير أعمال عصام صاصا في تصريحات صحفية: المطرب كان معدي على الطريق بالعربية أعلى دائري المنيب وكانت في لمه هناك بسبب حادث على الطريق، وهو واقف بالسيارة الناس افتكرته هو اللي المتسبب في الحادث، وتم القبض على عصام صاصا وحاليًا يتم التحقيق معه في القسم.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مستشفى الهرم بوصول جثة هامدة لشخص جراء حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور تم اتخاذ.

وجاء في تحريات الأجهزة الأمنية، أنّ الواقعة بدأت بعد تلقي بلاغ بمصرع شخص إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي عصام صاصا فجر اليوم، على طريق دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمنطقة الهرم.