باسم سمرة يروي موقف طريف عن التدخين

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان باسم سمرة عن موقف طريف حدث له خلال حضوره إحدى المهرجانات السينمائية في إحدى الدول الأوروبية، حيث كان يقيم في الفندق الذي كانت تقام فيه فعاليات المهرجان، وبسبب شغفه الشديد بالتدخين، كان يدخن في غرفته على الرغم من عدم جواز التدخين في الفندق.





وفي كل يوم كان يجد ورقة مدون عليها غرامة التدخين، ولكنه اعتقد أنها رسالة ترحيب به.





وعندما حان وقت مغادرته الفندق، وجد نفسه مطالبًا بسداد عدة غرامات كبيرة بسبب التدخين، مما دفعه لعدم العودة إلى تلك المهرجان مرة أخرى.



فيلم ري ستارت

في سياق آخر، انضم باسم سمرة إلى فريق عمل فيلم "رى ستارت" للنجم تامر حسني، حيث يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على الفيلم استعدادًا لبدء التصوير نهاية شهر أبريل.









وتم التعاقد مع هنا الزاهد ومحمد ثروت في البطولة، ويتميز الفيلم بتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.





حياة الفنان باسم سمرة



باسم سمرة، الممثل المصري، وُلِد في محافظة الدقهلية يوم 24 مايو 1971، وتخرج من كلية التربية قسم تعليم صناعي. بدأ مشواره الفني بالمشاركة في العديد من الأفلام منها "القاهرة منورة بأهلها" و"مرسيدس" و"صبيان وبنات".





بدأت شهرته تتزايد بعد بطولته في فيلم "المدينة" عام 2000 للمخرج يسري نصر الله، الذي نال عنه جائزة أيام قرطاج السينمائية. شارك بعدها في عدة أفلام منها "باب الشمس - الرحيل والعودة" و"جنينة الأسماك" و"عمارة يعقوبيان".





عمل أيضًا في العديد من الأفلام التسجيلية مثل "أمير من مصر". ومن أبرز أعماله السينمائية فيلم "أنا مش معاهم" و"الشبح" و"الجزيرة" و"قبلات مسروقة" و"الفرح" و"إبراهيم الأبيض" و"البيه رومانسي" و"المشتبه" و"أحاسيس" و"بصرة" و"بعد الموقعة".





شارك أيضًا في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل "ملح الأرض" و"قلب حبيبة" و"صرخة أنثى" و"على مبارك" و"بنت من الزمان ده" و"الوديعة والذئاب" و"هالة والستخبي" و"الحارة" و"فتاة ليل" و"الريان" و"بنت اسمها ذات".





في عام 2014، قاد مسلسل "صديق العمر" للمخرج ممدوح الليثي، حيث جسد شخصية المشير عبد الحكيم عامر.