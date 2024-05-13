نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة تروي قصة انفصالها وعودتها من جديد لزوجها سامر أبو طالب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت رنا سماحة عن فترة انفصالها المؤقتة عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، مشيرة إلى أن الانفصال كان نتيجة لتراكم المشاكل خلال العام الأول من الزواج. تمكنا فيما بعد من التوصل إلى طريقة جديدة لحل الخلافات بينهما والتركيز على التفاهم وتجاوز الاختلافات.



اسباب الانفصال

أوضحت أن سبب الانفصال كان بسبب محاولات كل منهما فرض شخصيته على الآخر، مما أدى إلى حالة من العناد وعدم التقبل بينهما، وبعد الانفصال، توصلا إلى الاتفاق على طريقة لحل الخلافات بدلًا من التفاهم فقط.





تحدثت أيضًا عن أهمية عدم التدخل للأطراف الخارجية عند حدوث المشاكل ودور العائلة في توعية الطرفين لتخفيف حدة التوتر بينهما، وأكدت على ضرورة اختيار شريك حياة قادر على حل الخلافات والتركيز على التفاهم.





من جهته، أشار سامر أبو طالب إلى أن سر نجاح العلاقة يكمن في قبول كل منهما للآخر وعدم فرض السيطرة، مشيرًا إلى أهمية عدم التهويل بضرورة فرض الرجل سيطرته.



رنا سماحة تتحدث عن ابنها

تحدثت أيضًا عن صفات طفلهما "مالك"، مشيرة إلى موهبته الغنائية وتوقعها لمستقبل فني باهر، وأكدت على ضرورة التفاهم والتواصل في العلاقة الزوجية.





وختمت الحديث بالمزاح بينهما حول الصفات التي يزعج كل منهما في الآخر، مما أظهر جوانب الفكاهة والتفاهم في علاقتهما.