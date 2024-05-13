نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم godzilla x kong the new empire في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إيرادات فيلم الفانتازيا والحركة "Godzilla x Kong: The New Empire" زادت بمقدار مليون دولار تقريبًا عن الأسبوع الماضي، لتصل إجمالي الإيرادات إلى 548 مليونًا و995 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي منذ طرحه في 29 مارس الماضي. الفيلم من إنتاج شركة Warner Bros.





وتنقسم إيرادات العمل إلى 189 مليونًا و895 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و359 مليونًا و100 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي.





ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "deadline"، يقترب فيلم الفانتازيا Godzilla X Kong من تحقيق إيرادات تقترب من نصف مليار دولار خلال أسبوعين من العرض في 71 سوقًا حول العالم.





الفيلم يُعتبر تصادمًا بين اثنين من العمالقة القديمة، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية، بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.