نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصيه سلمى أبو ضيف في مسلسل "إلا الطلاق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف في مسلسل "إلا الطلاق" كضيفة شرف، بشخصية "حبيبة" وهي الفتاة التي تعمل صباحا بجريدة، وليلا جرسونيرة في ملهى ليلي لتستطيع أن تصرف على نفسها وشقيقها الأصغر.

أبطال مسلسل "إلا الطلاق"

مسلسل "إلا الطلاق" من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة سرد لـ مريم نعوم وإخراج محمد بركة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة قتل.

تفاصيل مسلسل "إلا الطلاق"

وتتعرف "حبيبة" سلمى أبو ضيف على "سيف" إياد نصار المتزوج من "يارا" دينا الشربيني، وتقع في حبه وتدخل معه في علاقة سرية، وتطلب منه الزواج بسبب حملها الخطأ منه، " تسببت في إجهاض "حبيبة" لتتهور وتحاول الانتحار، ولكنها تقرر الانتقام من "سيف" لتذهب لمواجهه زوجته "يارا" مما يحدث صراعات تؤدي إلى قتلها.

أحدث أعمال سلمى أبو ضيف

ومن ناحية اخري، تشارك سلمى أبو ضيف بفيلم "ليه تعيشها لوحدك"، تجسد دور فتاة تدعى ليلى عمر شهاب، وهي بنت حساسة جدًا بتلعب فايولينت عازفة كمان، بس في نفس الوقت باباها ومامتها منفصلين وكانت عايشة طول حياتها برة لأن جوز والدتها كان سفير ولما رجعت مصر لقت الأجزاء المكسورة منها أو المتبعترة"، وفيلم "ليه تعيشها لوحدك" كتبه أحمد عزيز، وأخرجه حسام الجوهري، وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبوضيف، ومحمد رضوان، خالد عليش، ومؤمن نور، وفاطمة عادل، ورؤي شنوحة، وأمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

كانت آخر أعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني 2024، وشارك في بطولته ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، مسلسل "رسالة الإمام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.