نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير أعمال لطفي لبيب يكذب أنباء إصابته بالشلل النصفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت العديد من الأنباء المتضاربة خلال اليومين الأخيرين حول إصابة الفنان القدير لطفي لبيب بالشلل النصفي، إلا أن الفنان المصري كان حريصًا على توضيح الصورة الحقيقية لجمهوره والتصريح بشأن هذه القصة.





بدأت حرب التصريحات بنشر أحد المواقع الإخبارية نبأ إصابة لطفي لبيب بالشلل النصفي، وهو الأمر الذي نفته بعض المواقع الأخرى التي نشرت نص تصريحات من الفنان نفسه بالإضافة إلى تصريحات مدير أعماله الذي أكد أن لبيب يواصل حاليًا تصوير دوره في فيلم نور الريس مع مصطفى كامل.





فيما أكد أحد المواقع الصحفية إصابة لطفي لبيب بحالة مشابهة للشلل النصفي، وهو ما يمنعه عن الحركة بصورة طبيعية. وفي تسجيل صوتي نشره الموقع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج لبيب عن صمته وأكد صحة هذا التصريح المؤسف، فيما نفى أيضًا مشاركته حاليًا في تصوير أي عمل فني.





وقال لطفي لبيب: "لا أقوم بتصوير أي عمل حاليًا، نعم أنا أعاني مما يشبه الشلل النصفي، شاهدوا البرامج التي ظهرت فيها مع إسعاد يونس أو خيري رمضان، أو أي إعلامي، ستجدون أنني أتحرك بيدي اليمنى فقط".





وفي تصريحات صحفية، قام مدير أعمال لطفي لبيب بنفي إصابته بالشلل النصفي، كما أكد أن الفنان يواصل تصوير دوره في فيلم نور الريس مع مصطفى كامل وعدد من النجوم.





لطفي لبيب نفسه تواصل مع الموقع وأكد أنه بصحة جيدة ولا صحة لكل ما يشاع عنه واسترسل قائلًا: "بعد الشر عني"، مشيرًا إلى أن خبر إصابته بالشلل غير صحيح.



أعمال يشارك بها لطفي لبيب الفترة القادمة

مدير أعمال لطفي لبيب أكد بدوره أن ما نشر خلال الأيام الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ليس حقيقيًا، مشيرًا إلى أن الفنان القدير متعاقد على فيلمين يجري تصويرهما حاليًا.





وأشار إلى أن فيلم نور الريس ليس الوحيد، ولكنه أيضًا متعاقد على فيلم اسمه "نحو أمية" مع الفنان مصطفى خاطر، ولكن التصوير تعطل بسبب أسباب إنتاجية. مشددًا على أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية أو أي أمراض خطيرة كما يشاع.



تعرض لطفي لبيب لجلطة

وكان لطفي لبيب قد كشف تعرضه لجلطة في المخ عطلت الجزء الأيسر من جسده تمامًا في عام 2020، وذلك في تصريحات لبرنامج التاسعة. وقال إن هذه الإصابة عطلت مسيرته الفنية كثيرًا، إلا أنه من الصعب عليه أن يعيش دون فن، ولذلك فسيشارك في أعمال تناسب ظروفه الخاصة.





واشتكى لطفي لبيب قبل فترة من إهمال زملائه من الوسط الفني، حيث لم يقوموا بالسؤال عن حالته الصحية.