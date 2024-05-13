شاهد.. نجلاء بدر في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من احدث ظهور لها.





وظهرت نجلاء بدر في الصور من أمام البحر أثناء تواجدها في الغردقة، بملابس صيفية مميزة، مرتدية نظارة شمسية، وتركت شعرها منسدلًا على الأكتاف.

أحدث أعمال نجلاء بدر





ويذكر ان عرض للفنانة نجلاء بدر مؤخرا فيلم "ليلة العيد"، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، وغيرها، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم “ليلة العيد” يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل،، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، اخراج سامح عبدالعزيز.

آخر أعمال نجلاء بدر

حققت نجلاء بدر نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "صوت وصورة" الذي عرض خلال الفترة الماضية.

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز.



مسلسل "صوت وصورة" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وعرض عبرشاشة DMC ومنصة WATCH IT.