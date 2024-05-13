كونداليني.. منة شلبي تتعاقد على أحدث أعمالها السينمائية

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة منة شلبي على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اس "كونداليني"، المأخوذ عن رواية الكاتبة ميرنا الهلباوي، وتحت إشراف المخرج محمد سلامة.

وحسب مصادر صحفية، ستجسد منة شلبي بطولة فيلم كونداليني، الذي كشف صناعه عن تحويل الرواية لفيلم سينمائي منذ فترة طويلة، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأشهر القليلة المقبلة، بين مصر والهند.

ميرنا الهلباوي تعقد جلسة عمل مع محمد سلامة

وفي وقت سابق قامت ميرنا الهلباوي عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، بنشر مقطع فيديو جمعها بالمخرج محمد سلامة أثناء تحضيرهما لفيلم كونداليني، وعلقت: قابلت محمد سلامة مخرج فيلم كونداليني وخلاص بدأ يحضر للتصوير، وقالي كل الأسرار اللي حلفني ماقولهاش لحد، بس اللي متأكدة منه 100% إن الفيلم ده سلامة هيعمله بشكل خطير وهايبقى من أحلى الحاجات اللي هتشوفوها إن شاء الله.

أعمال تنتظرها منة شلبي

جدير بالذكر إنه انتهت منة شلبي، والفنان أحمد داود، من تصوير فيلم الهوى سلطان، استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائية في موسم الصيف.

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

وفيلم الهوى سلطان من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

ويعتبر فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما سابقًا في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، الذي طُرح عام 2016.

آخر أعمال منة شلبي



ويعد مسلسل تغيير جو آخر أعمال منة شلبي، الذي عرض في عام 2023، وشارك في بطولته كل من الفنان إياد نصار، شيرين، ميرفت أمين، عايدة الكاشف، وآخرين، والعمل من إخراج مريم أبو عوف.