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أهم تصريحات محمد ثروت لنرمين فايق بالمركز الكاثوليكي للسينما

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

 عرضت قناة سات 7،  حلقة الفنان الكوميدي محمد ثروت، في برنامج " ستارزون "، والذي تقدمه الإعلامية  الشابة " نرمين فايق "، بدعم من المركز الكاثوليكي للسينما، برعاية الأنبا بطرس دانيال.


و صرح " ثروت " خلال الحلقة بالعديد من الأسرار التي قالها لأول مرة  من بينها أن زوجته "" مني " أول شخص آمن به  و بموهبته، وأنها ساندته كثيرا في بدايات، خاصة أن السنة الأولى من زواجهما لم يكن لديه شغل تقريبا.
أشار ثروت إلى أنه كان يقدم " نكتة الصباح " بالإذاعة المدرسية، وأدرك في مرحلة الثانوية العامة أنه لن يجيد سوى التمثيل، لذا في مرحلة الجامعة أول شئ سـأل عنه كان " أين  المسرح "، وذلك غرار جملة الكثير من المشاهير نحن من خريجي مسرح الجامعة، واهتمامه بالمسرح جعله يظل طالبا في كلية التجارة جامعة عين شمس 7 سنوات كاملة.


يذكر أن برنامج " ستارزون " استضاف أكثر من 30 نجم ونجمة، وتم اهداؤهم لدرع المركز الكاثوليكي للسينما، وقدمته " نرمين فايق "، وإعداد مريم جوزيف  ، ومنتج فني رفيق جورج  ، مسؤل انتاج البرامج جون عدلي.
برنامج "ستار زون" أحد برامج قناة "سات ٧" ومشروع "yes" الذي يدفع الشباب ليكونوا أكثر إيجابية مع مجتمعهم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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