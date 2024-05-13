نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم تصريحات محمد ثروت لنرمين فايق بالمركز الكاثوليكي للسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرضت قناة سات 7، حلقة الفنان الكوميدي محمد ثروت، في برنامج " ستارزون "، والذي تقدمه الإعلامية الشابة " نرمين فايق "، بدعم من المركز الكاثوليكي للسينما، برعاية الأنبا بطرس دانيال.



و صرح " ثروت " خلال الحلقة بالعديد من الأسرار التي قالها لأول مرة من بينها أن زوجته "" مني " أول شخص آمن به و بموهبته، وأنها ساندته كثيرا في بدايات، خاصة أن السنة الأولى من زواجهما لم يكن لديه شغل تقريبا.

أشار ثروت إلى أنه كان يقدم " نكتة الصباح " بالإذاعة المدرسية، وأدرك في مرحلة الثانوية العامة أنه لن يجيد سوى التمثيل، لذا في مرحلة الجامعة أول شئ سـأل عنه كان " أين المسرح "، وذلك غرار جملة الكثير من المشاهير نحن من خريجي مسرح الجامعة، واهتمامه بالمسرح جعله يظل طالبا في كلية التجارة جامعة عين شمس 7 سنوات كاملة.



يذكر أن برنامج " ستارزون " استضاف أكثر من 30 نجم ونجمة، وتم اهداؤهم لدرع المركز الكاثوليكي للسينما، وقدمته " نرمين فايق "، وإعداد مريم جوزيف ، ومنتج فني رفيق جورج ، مسؤل انتاج البرامج جون عدلي.

برنامج "ستار زون" أحد برامج قناة "سات ٧" ومشروع "yes" الذي يدفع الشباب ليكونوا أكثر إيجابية مع مجتمعهم.