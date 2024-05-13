عمرو سعد يجسد شخصية جمال عبدالناصر في فيلم "الست" لـ منى زكي

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أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان عمرو سعد مؤخرًا إلى فريق عمل فيلم الست، الذي يتناول السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، والذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي.





تفاصيل شخصية عمرو سعد في فيلم الست

ويجسد النجم عمرو سعد خلال أحداث الفيلم شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومن المقرر أن يبدأ عمرو تصوير دوره خلال الفترة القليلة المقبلة.





تفاصيل فيلم الست





ويضم العمل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وذلك من خلال صندوق big time، الذي تم تأسيسه لرعاية الأفلام المصرية والسعودية والعربية.

أحدث أعمال عمرو سعد

يستعد الفنان عمرو سعد لبدأ تصوير مسلسله الجديد "سيدي مكين" في شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025، وهو من إخراج محمد سامي.

اخر اعمال عمرو سعد



وكان اخر اعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر»، الذي ضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى.

قصة مسلسل الأجهر

تدور أحداث مسلسل «الأجهر» في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما.







