نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي بعد إجرائه عملية جراحية.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الفنان محمد التاجي، صباح السبت الماضي، عملية جراحية دقيقة في المعدة بسبب ضعف جدار البطن والذى تسبب فى فتق، مما جعله يمكث حاليا فى المستشفى من أجل التأكد من نجاح العملية.





محمد التاجي يكشف عن اجرائه لعملية جراحية





وكان قد أعلن الفنان محمد التاجي -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن خضوعه لعملية جراحية صباح غد السبت.

وكتب محمد التاجي، في منشوره عبر فيسبوك: «وأخيرًا الدكتور حدد عمل الجراحة لي غدًا السبت صباحًا دعواتكم».

آخر أعمال محمد التاجي





من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان القدير محمد التاجى مسلسل “ العتاولة ”و الذي حقق نجاحًا ساحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السباق الرمضاني.

ما هي أحداث مسلسل "العتاولة"؟

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" المكون من 30 حلقة، في إطار إجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا من الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي ضمن احداث العمل شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش السقا قصة حب مع زينة التي تقدم دور فتاة شعبية ضمن الأحداث.



من هم أبطال مسلسل "العتاولة"؟

يضم مسلسل "العتاولة" عدد من الفنانين منهم: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، نهى عابدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.