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أحمد جودة - القاهرة - مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 20 العشرون مترجمة مدبلجة hd على TRT

تتمتع المسلسلات التركية بشعبية كبيرة في الوطن العربي، ويعزى ذلك إلى مهارة الفنانين الأتراك في تجسيد الشخصيات بإتقان. من بين هذه المسلسلات، يبرز مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" الذي يروي قصة حياة الحاكم صلاح الدين ومسيرته في توحيد بلاد المسلمين ومقاومة الصليبيين في القرن الثاني عشر. سنعمل على توضيح مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له لجعله متاحًا لجمهوره المتشوق لمتابعته.



موعد الحلقة 24 مسلسل صلاح الدين الأيوبي



ينتظر متابعي مسلسل صلاح الدين الأيوبي موعد حلقة رقم 24 حيث من المنتظر ان يتم عرضها اليوم عبر القنوات الفضائية، ويمكننا التعرف على مواعيد عرض الحلقة من خلال الآتي:



موعد عرض الحلقة الـ 24 على قناة دوت الخليج الجزائرية

سيتم عرض الحلقة في يوم الثلاثاء الموافق يوم 14 مايو 2024 في تمام الساعة العاشر مساءا بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية.

موعد عرض الحلقة الـ 24 على قناة TRT التركية: سيتم عرض الحلقة في يوم الاثنين الموافق يوم 13 مايو 2024 في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر والساعة الثامنة بتوقيت السعودية.



تردد القنوات العارضة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي



سيتم عرض الحلقة الـ 24 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي على أكثر من قناة فضائية بجودة عالية عبر القمر الصناعي النايل سات، وللحصول على أفضل مشاهدة ممتعة بجودة HD للحلقة يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على الترددات التالية:

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية: عليكم ضبط القناة على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12034 بمعدل استقطاب عمودي ومعامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة TRT التركية: عليكم ضبط القناة على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12073 بمعدل استقطاب أفقي ومعامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.