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أحمد جودة - القاهرة - مسلسل المتوحش الحلقة 34 Yabani مترجمة للعربية والقنوات الناقلة بجودة FHD

تثير حلقة 34 من مسلسل "المتوحش" اهتمام العديد من المشاهدين، حيث يعتبر هذا المسلسل واحدًا من الأعمال التركية الفنية المحبوبة التي تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق الدراما التركية. تزيد الأحداث النهائية من حماس المشاهدين وتثير توقعاتهم بشكل كبير.



مسلسل المتوحش الحلقة 34



بعد الحلقه 33 حدثت تطورات كثيرة بها في مسلسل المتوحش الحلقة 34، خاصة عند بعد إصابة سرحان وبعد ظهور الحقائق التي قام باكتشافها يوم بعد آخر، بالإضافة إلى علم الجميع بخبر حمل شينام من سرحان والتي كانت بمثابة صدمة كبيرة لجميع العائلة، وبناء على ذلك قامت رويا بقرار مفاجئ وإنه ا سوف تخبر الشرطة عن سرحان.



وعندما علمت شينام أن رؤيا تحاول أن تقوم بكشف الحقيقة أمام الشرطة قامت بمنعها ودفعها من أعلى هاوية الجبل لتقوم رؤية بالسقوط إلى الأسفل ويعلم الجميع، بعد ذلك بالحادثة وتقوم الشرطة بالبحث عن شيبنام في الحلقة القادمة، كما يتم محاولة إنقاذ رؤيا لتكون حالتها في خطر وكما ضل يامن بجانبها ولم يتركها ابدا، وعندما شعر سرحان أن هناك خطر قد يهدده بالسجن قام بقتل شيبنام وتم تهمة القتل في يامن حتي يتم بعد الشبهات عنه.

أحداث مسلسل المتوحش الحلقة 34



حقق مسلسل متوحش نجاح كبير لأكثر من مليون ونصف مشاهد في 48 ساعة خاصة بعد الحلقه 33 التي حصل علي أكبر محركات بحث في جوجل، والتي بدأ من خلالها يبحث المتابعين عن الحلقة 34 وهي الحلقة التالية التي ينتظرها العديد من المواطنين، بالإضافة إلي ان بدأ بعض المواطنين في استقبال تردد القناة الناقلة للمسلسل والتي تأتي كالاتي:



تردد القناة 11034

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معدل التصحيح 5/6



أبطال مسلسل المتوحش



مسلسل المتوحش yabani izle هو عمل درامي تركي يجمع العديد من نجوم تركيا، وأبرزهم كالتالي:

هاليت أوزغور ساريس.

سيماي بارلاس.

دولوناي سويسيرس.

بيرتان أسلاني.

نور فتاح أوغلو.

يورداير أوكور.

تايانش أيايدين.

شيبنام حسن إيزوغي.

ألينا آل.

سيراي أوزكان.

روجبين إيردن.

بارتو ديلمن وسيزر أريكاي.



قصة مسلسل المتوحش 34 yabani izle



تحكي قصة مسلسل المتوحش yabani izle عن “يامان” الشاب الذي نشأ في ظل الشوارع وبنى عائلته الخاصة من أطفال الشوارع، ثم اكتشف أخيرًا عائلته الحقيقية التي رفضته في البداية، ولكن الدراما لم تنته بعد، فقد تورط في قصة حب مع “رويا”، التي يغار عليها أخوه، وتصاعدت الخلافات بين يامان وأخيه غير الشقيق، الذي فقدته بعدما تبرع لشقيقته “يامان”، وتتوالى الأحداث أحداث مسلسل المتوحش.