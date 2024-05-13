هشام عبد الخالق يكشف عن كواليس فيلم "اللعب مع العيال"

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف منتج الفيلم هشام عبد الخالق في بيان صحفي، أن المحافظات التي تم تصويرها في فيلم اللعب مع العيال هي محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة،



ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل، تم تصوير مشاهده في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات، وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

هشام عبد الخالق يكشف عن الصعوبات التي تعرض لها أبطال فيلم اللعب مع العيال

وقال عبد الخالق إلي أن فترة التصوير ما بين سيوة ونويبع، وصحراء الغردقة استغرقت 15 يوما كاملة، واجهوا خلالها العديد من الصعوبات خاصة أن التصوير كان في أماكن نائية بعيدة عن العمران، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة كانت غير عادية، كاشفًا أن التصوير تم خلال شهر أغسطس الماضي بها، وهو ما اضطر فريق الفيلم للحصول على راحة كل 3 أيام من العمل.



كواليس تصوير فيلم اللعب مع العيال

وأشار:"التحضيرات الإنتاجية لمناطق التصوير استمرت لأكثر من 6 أشهر لتمهيد المنطقة حتى تتمكن السيارات من الوصول إلى حضن الصحراء حيث تتم عملية التصوير، وبناء الديكورات وبعض المباني التي تم استخدامها في التصوير، مشيرًا إلى أن الجمهور سيُفاجأ بمشاهدة العديد من الأماكن الجديدة بمصر، والتي لم يتم تقديمها في أي فيلم من قبل، بالإضافة إلى أنه تم تصوير أيضًا بالعديد من الأماكن الصحراوية بالقاهرة".

أبطال فيلم اللعب مع العيال

ويضم فيلم اللعب مع العيال مجموعة من أبرزهم محمد إمام، أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.