نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لانطلاقه.. إدارة مهرجان كان السينمائي تضع اللمسات الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق غدًا الثلاثاء 13 مايو فعاليات الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي والذي قامت إدارته بوضع اللمسات الأخيرة على لانطلاق المهرجان، وكشف المهرجان عن منح جائزة السعفة الذهبية الفخرية لعدد من رواد السينما حول العالم وهم النجمة العالمية ميريل ستريب والمخرج جورج لوكاس، وهو مخرج سلسلة أفلام Star Wars ويعتبر أسطورة هوليوود، وتعد تلك المرة الأولى التي يمنح المهرجان السعفة الذهبية الفخرية لأحد الاستوديوهات حيث يمنحها لاستوديو Ghibli والذي قدم العديد من أفلام الأنمي على مدى عقود، وأسسه الياباني هاياو ميازاكي وإيساو تاكاهاتا.

اكتشاف أفلام الرسوم

ويعد مهرجان كان السينمائي أول من استكشف أفلام الرسوم المتحركة "الأنمي" في سنواته الأولى، حيث قدمت إنتاجات والت ديزني أفلامًا قصيرة (1946) وفيلم دامبو 1947 للمشاركة بالمهرجان وفي عام 1953، اصطحب والت ديزني بنفسه شخصية بيتر بان الشهير إلى كروازيت مقر المهرجان، حيث فاز رينيه لالوكس رسام الرسوم المتحركة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عام 1973 عن أول فيلم روائي طويل له بعنوان "كوكب رائع"، وبعد غياب طويل، عادت الرسوم المتحركة إلى مهرجان كان بقوة مع فيلمي "شريك" (2001) و"شريك 2" (2004)، و"شبح في الصدفة 2: البراءة" (2004)، و"برسيبوليس" (2007)، و"فالس مع بشير" (2008)، والتي نالت جميعها جوائز في المنافسة، وفيلم Up، افتتح المهرجان عام 2009.

لجنة تحكيم مهرجان كان

وشملت لجنة تحكيم الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي المخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي فاز فيلمها "كفرناحوم" بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2018، والممثلة العالمية ليلى جلادستون المرشحة لجائزة الأوسكار عن فيلم "Killers of the Flower Moon"، والممثلة العالمية إيفا جرين، والممثل العالمى عمر سي، والمؤلف إبرو سيلان، الذي شارك في كتابة فيلم "Winter Sleep" الحائز على السعفة الذهبية لعام 2014.

كما ترشح فيلم “Society of the Snow” للمخرج خوان أنطونيو بايونا، لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم طويل دولي، والممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، الذي سيظهر في فيلم "Maria" للمخرج بابلو لارين إلى جانب النجمة العالمية أنجلينا جولي، والمخرج كوري إيدا هيروكازو، مخرج فيلم "Shoplifters" الحائز على السعفة الذهبية لعام 2018.

بينما تضم لجنة تحكيم جائزة Caméra d’or، كل من، بالوجي وهو مخرج وكاتب أغاني وإيمانويل بيرت وهي ممثلة ومخرجة، ويتقاسما رئاسة لجنة التحكيم سويا، بينما يشارك في اللجنة كأعضاء كل من جيل بورت - مدير التصوير وباسكال بورون وزوي ويتوك كاتبة السيناريو وناتالي شيفليت محررة قسم السينما والثقافة في (EBRA).