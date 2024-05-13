هكذا علقت نهال عنبر على منع التصوير في الجنازات

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أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لـ برنامح ET بالعربي، على قرار وزارة الأوقاف المصرية، بمنع التصوير داخل وخارج المساجد في الجنازات.

تعليق نهال عنبر علي منع التصوير في الجنازات

وأوضحت الفنانة نهال عنبر، قائلة: أنا ضد عدم انتهاك حرمة الميت وأسرته اللي هما زعلانين وفي حالة نفسية سيئة، وبيكون فيه في الجنازات اقتحامات، ممكن يكون في تصوير العزاء، إنما الجنازة لاء، الجنازة بيكون لها وضع مختلف وحساس شوية.

أحدث أعمال الفنانة نهال عنبر

ومن ناحية اخري، تنتظر عرض مسلسلها الجديد “عودة البارون” الذي تشارك في بطولته مع الفنان حسين فهمي، والذي لم يعرف حتى الآن موعد طرحه رغم انتهاء تصويره منذ فترة كبيرة، وذلك يعود لشركة الإنتاج، وتجسد خلال أحداث العمل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقه المغلق.

آخر أعمال الفنانة نهال عنبر

كان آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل دون سابق إنذار، والعمل من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.

الأوقاف تمنع التصوير في الجنازات

يذكر ان وزارة الأوقاف قد اعلنت مؤخرا، منع التصوير في الجنازات داخل وخارج المساجد، أو في حرم المسجد، وذلك منعا باتا صونا لحرمة المسجد وحرمة الميت في الوقت ذاته، وأصدرت بيان قالت فيه: جاء القرار نظرًا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز خلال الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه، من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، لذلك قررنا منع تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله.

