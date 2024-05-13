نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” تصدره لشباك التذاكر، والذي يخوض بطولته كلًا من هشام ماجد وهنا الزاهد، ويتربع على المركز الثالث في شباك إيرادات السينما خلال الأسبوع الخامس من عرضه.

وقد حقق " فاصل من اللحظات اللذيذة" يوم الأحد إيرادات بلغت 284 ألف جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته خلال 30 يوم من عرضه يوم إلى 51.5 مليون جنيه ليعود لارتفاع إيراداته بعدما تراجعت في الآونة الأخيرة، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والفيلم بدأ انطلاق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024.

قصة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

أبطال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.