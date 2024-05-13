نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرنص.. مي سليم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على Instagram، جلسة تصوير جديدة، في البداية صورة، وبعدها نشرت فيديو من كواليس الجلسة.

أحدث إطلالة لـ مي سليم

وأطلت مي سليم في الصور بـ "برنص" الاستحمام ولفت شعرها في فوطة، ووضعت مكياجا حدد عينها، وظهرت وهي تحتسي كوبا من القهوة أثناء التقاط الصور.

أحدث أعمال مي سليم

ومن ناحية اخري، تشارك مي سليم في فيلم "بنقدر ظروفك" الذي من المقرر عرضه في 22 مايو، من بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني، وتدور قصة فيلم "بنقدر ظروفك" حول تساؤل مضمونه هل يصمد الحب في قلبي "حسن وملك" اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

اخر اعمال مي سليم

كان اخر اعمال مي سليم هو مشاركته في رمضان 2024 بمسلسل "المداح: أسطورة العودة" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، مع ظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، والمسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج، وايضا شاركت في مسلسل "تلت التلاتة" مع غادة عبد الرازق والمكون من 15 حلقة وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، أحمد مجدى، محمد القس، مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، عمرو القاضى، جيهان خيرى، احسان الترك وتأليف هبة الحسينى وإخراح حسن صالح.

