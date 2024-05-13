تفاصيل شخصية محمد ثروت في فيلم "محو أمنية" لـ مصطفى خاطر

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك النجم محمد ثروت، في عمل سينمائي جديد بعنوان "محو أمنية"، بطولة الفنان مصطفى خاطر.





تفاصيل شخصية محمد ثروت في "محو أمنية"





يظهر محمد ثروت خلال أحداث الفيلم بشخصية ممثل يسعى للشهرة والنجاح وهو صديق خاطر الذي يقدم دور سيناريست ضمن أحداث العمل.





أبطال محو أمنية

فيلم محو أمنية، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة مصطفى خاطر، محمد ثروت، أيتن عامر، وفاء عامر، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أحدث أعمال محمد ثروت





يستعد الفنان محمد ثروت لتصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ري ستارت"،بطولة تامر حسني، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر أن يتم تصوير مشاهده خلال يومين.





محمد ثروت في قائمة انتظار هؤلاء الأعمال

ومن ناحية أخرى، ينتظر محمد ثروت عرض أكثر من فيلم أبرزهم فيلم أوسكار، الذي انتهى من تصويره ويشارك في بطولته بجانب أحمد صلاح حسني العديد من نجوم الفن.

و فيلم أصل الحكاية، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين ويشارك فيه كريم عفيفي، شيري عادل، خالد الصاوي، هالة فاخر، محمود حافظ، عابد عناني، يوسف عثمان.

محمد ثروت ينضم لفيلم الجاراديه



وفي سياق منفصل، انضم محمد ثروت إلى قائمة أبطال فيلم الجارداية، بطولة دنيا سمير غانم، إخراج أحمد الجندي ويشارك فيه محمد ممدوح، والعديد من ضيوف الشرف.



آخر أعمال محمد ثروت



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد ثروت مسلسل سر إلهي، مع روجينا تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز وشارك في العمل مي سليم، أحمد مجدي، نهى عابدين، مريم أشرف زكي، أحمد سلامة، وغيرهم.