هكذا علقت وفاء عامر على غناء شقيقتها أيتن عامر في حفل تامر حسني

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أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة وفاء عامر في لقاء مع et بالعربي، علي غناء شقيقتها أيتن عامر في حفل تامر حسني في حفل العين السخنه، عبرت عن سعادتها، وقالت: "كنت مبسوطة لما تامر حسني طلعها معاه على المسرح وغنوا الاتنين، هي مقالتليش إنها حاضرة الحلقة بتاعة تامر كانت رايحة هي ومجموعة من أصحابنا واتفاجئت بوجودها وطلوعها على المسرح حاجة سعيدة أوي".

غناء أيتن عامر في حفل تامر حسني

وسبق، شاركت أيتن عامر الفنان تامر حسني غناء أغنيته الشهيرة "عيونه دار" وذلك في حفله بالعين السخنة، الذي أقيم ضمن احتفالات شم النسيم، ووجهت أيتن رسالة لتامر ونشرت صورا من الحفل عبر حسابها على Instagram وكتبت: ""شكرا على اليوم الحلو ده، والحفلة الجامده دي وروحك الجميلة وحضورك وموهبتك، وأخيرا وليس آخرا، جدعنتك اللي متتوصفش وعلى تشجيعك، وأحلى حاجة طبعا إنى غنيت معاك أكتر أغنية أنا بحبها من أغانيك".

أحدث أعمال وفاء عامر

ومن ناحية اخري، تشارك وفاء عامر، في بطولة فيلم “محو أمنية” مع مصطفى خاطر، وأيتن عامر، وتظهر وفاء بشخصية والدة أيتن، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، العمل من بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، وفاء عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

اخر اعمال وفاء عامر

حققت وفاء عامر نجاحًا ملحوظًا في موسم دراما رمضان الأخير 2024، بمشاركتها في مسلسلي جودر مع ياسر جلال، وقدمت وفاء في جودر شخصية فاطمة والدة جودر، والذي لعب دوره ياسر جلال، وتدور أحداث العمل في إطار فانتازي تشويقي، من عالم حكايات ألف وليلة وليلة، ويتناول حياة تاجر الأقمشة جودر الذي يمر بأزمات عديدة في حياته بعد وفاة والده، كما يتناول قصة الملك شهريار.

وايضا شاركت في فيلم أبو نسب من بطولة محمد إمام، والذي عُرض في موسم أفلام رأس السنة الماضي، وحصد إيرادات تجاوزت 53 مليون جنيه وقتها، والفيلم من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو وشيرين رضا وماجد المصري ومحمد ثروت وأحمد فهيم، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

