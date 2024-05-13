نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة نصر تتهم روبي بسرقة هذه الأغنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اتهمت المطربة مروة نصر صناع اغنية المطربة روبي "الليلة حلوة" والتي طرحتها مؤخرًا بطريقة الفيديو كليب والتى تتشابة كلماتها مع اغنية مروة نصر "حلوة السهرة" والتى طرحتها شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

روبي ومروة نصر

وكتبت مروة نصر على حسابها الرسمي على فيسبوك: "سرقة مش توارد خواطر، نزلت برومو اغنية "حلوة السهرة" من كلمات والحان صديقى واخويا عزيز الشافعى وانتاج المنتج محمد علام وحصلت احداث فلسطين اجلت الاغنية حداد على اخواتنا يقوم شاعر وملحن محترمين سارقين فكرة الاغنية وعاملينها ومدينها لمطربه تانية عيب عليكم ارتقوا شوية وخلى عندكم ضمير حتى عاملينها وحشه اوى"

كلمات أغنية “ الليلة حلوة ”

هي القاعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة



ويومنا دا شكله جميل



خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة



ورايقين طول الليل



طب هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة



ويومنا دا شكله جميل



خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة



ورايقين طول الليل



والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القاعدة حلوة



إيه الجو العسل ده؟.. إيه الموود القمر ده



هو الروقان ده اللي ناقصنا



والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القاعدة حلوة



إيه الجو العسل ده؟.. إيه الموود القمر ده



هو الروقان ده اللي ناقصنا



عليّ يابني الصوت شوية.. كمان شوية



ده في مغنى ده في مغنى وفي رقص



سقف يابني، وأنت طبل ده يومنا يهبل



ومتعبناش بالعكس



والليلة حلوة