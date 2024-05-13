نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطفي لبيب عن شائعة إصابته بشلل نصفي: 'كفاية اللي أنا فيه' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان لطفي لبيب، أنه يتمتع بحالة صحية جيدة، وذلك عقب انتشار شائعة إصابته بشلل نصفي حسبما أنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



تعليق لطفي لبيب على إصابته بشلل نصفي

وتابع لطفي لبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2،:"في 2017 جات لي جلطة في المخة أثرت على أيدي ورجلي الشمال ومن وقتها زي ما أنا، فكون أنهم يجددوا عليا الوعكة الصحية دي فكفاية اللي أنا فيه، وبقول لكل الناس بلاش تقلبوا عليا مواجع المرض".



ووجه لطفي لبيب، رسالة لمحبيه قائلا: "شكرا أنكم بتطمنوا عليا وعلى صحتي وأنا بخير ومن ساعة ما جات لي الجلطة أنا بخير وبحطة أيديكم".



وأشار "لبيب"، إلى أنه معتزل الفن ولكن عندما تعرض عليه أعمال، يأخذه الحنين إلى لوكيشن التصوير عندما كان يجلس في الكارفان، ولكن بعد ذلك العمر لا يستطيع أن يحرم نفسه من تلك المتعة.



وأوضح لطفي لبيب، أنه تخرج من معهد الفنون المسرحية وكان دفعة الفنان محمد صبحي ونبيل الحلفاوي والراحلون هادي الجيار ونادية فهمي وشعبان حسين، فهم كوكبة من النجوم.



وأختتم لطفي لبيب، حديثه بأن الشعب وقف بجوار الجيش المصري ولن يستطيع أحد في العالم أن يتخيل مدى تلك الوقفه وخاصة أيام حرب أكتوبر الذي شارك فيها، فالمصريون يتسمون بالنبل وتجاوز الأزمة.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



آخر أعمال لطفي لبيب

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب، في العام الماضي كان فيلم مرعي البريمو كضيف شرف أمام محمد هنيدي، والفيلم بطولة عدد من نجوم الفن منهم: غادة عادل، علاء مرسي، مصطفي أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، لطفي لبيب، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.