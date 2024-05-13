في هذا الموعد.. آمال ماهر تستعد لإحياء حفل غنائي بالكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة آمال ماهر لإحياء حفلًا غنائيًا في دولة الكويت يوم 12 يونيو المقبل، وذلك بعد تألقها في حفلها الأخير الذي أحيته بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات تقويم جدة.

حفل آمال ماهر في الكويت

وكشفت آمال ماهر عن موعد حفلها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث كتبت: "‎متشوقة للقاء جمهور الكويت العزيز على المسرح الوطني، انتظرونا يوم 12 يونيو، في ليلة الفن والطرب والإحساس، بقيادة المايسترو تامر فيضي".

حفل آمال ماهر بالسعودية

يشار إلى إنه كانت الفنانة آمال ماهر قد أحيت حفل غنائي ضخم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 مايو الماضي، وشهد الحفل حضور كامل العدد، وشهد الحفل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور وتصفيق حار بسبب تألقها على خشبة المسرح، ورددوا كلمات الأغنية معها، وطالبوها بتقديم المزيد كلمات هذه الأغاني، وذلك بعد غنائها أغنيتي أنت عمري، ألف ليلة وليلة لـ كوكب الشرق أم كلثوم.

حفل آمال ماهر في جدة





وقدمت آمال ماهر خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني كلاسيكيات الزمن الجميل مثل “العيون السود” للفنانة وردة الجزائرية، و”حاول تفتكرني” للعندليب عبد الحليم حافظ، ورائعة كوكب الشرق أم كلثوم وأغنية “ ألف ليلة وليلة”.. جانب إلى جانب تقديمها بعض الأغنيات الخليجية.

آخر أعمال آمال ماهر







يذكر أن آخر أعمال آمال ماهر كانت قد اطلقت ألبومها الأخير في شهر يونيو الماضي والذي يحمل عنوان أنا كويسة والذي لقى نجاح مبهر متصدرًا مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الاولى بعد اطلاق الالبوم ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض اعمال هذا الالبوم مباشرة في الحفل.



آمال ماهر تعود بعد غياب 3 أعوام







ويشهد ميني ألبوم أنا كويسة عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها.



