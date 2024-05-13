لطفي لبيب: أوشكت على اعتزال الفن قريبًا.. وبكيت على المسرح بسبب الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان لطفي لبيب، أنه أوشك على إعتزال الفن قريبا، رغم مشاركته في عملين فنيين من ضمنهم فيلم نور الريس مع نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل.





تصريحات لطفي لبيب

وتابع لطفي لبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2،:" أحيانا بروح التصوير يوم ويوم لأ.. علشان اللوكيشن بيوحشني، لتقاطعه نهال طايل: "يعني أنت كده مش معتزل الفن!؟.. ليرد عليها بقول:"أوشكت على الإعتزال".

وعن وقف تصوير فيلم "نور الريس" بسبب خلافات مع مخرج العمل ومصطفى كامل رد الفنان لطفي: "معرفش حاجه عن المعلومة دي".



وأوضح لطفي لبيب، أن أجره في فيلم "السفارة في العمارة" كان 25 ألف جنيهًا، وكان نقلة كبيرة في حياته من حيث الأجر، والمنتج وقتها تنبأ له بالعمل الثاني سيزيد لـ 250 ألف جنيها.



وعن موقفه مع الفنان أحمد عز، خلال مسرحية "علاء الدين"، عندما صعد على المسرح، قائلا أنه لم يتمالك دموعه كونه يعشق المسرح واستقبال الجمهور له بشكل كبير، وأحمد عز كان بدايته معه في فيلم "365 يوم سعادة".



وأشار الفنان لطفي لبيب، إلى أنه تابع مسلسل الحشاشين في دراما رمضان 2024، والكاتب عبدالرحيم كمال قدم العمل بشكل جيد، واللهجة المصرية كانت موفقة بالعمل واصبحت لغة شعوب كثيرة من أنحاء الدول العربية.





مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



آخر أعمال لطفي لبيب

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب، في العام الماضي كان مشاركته في فيلم مرعي البريمو حيث ظهر كضيف شرف في الفيلم أمام محمد هنيدي، والفيلم بطولة عدد من نجوم الفن منهم: غادة عادل، علاء مرسي، مصطفي أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، لطفي لبيب، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.