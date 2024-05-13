نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي يكشف عن حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية: 'الزعيم زي الفل' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عن تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، وذلك أثناء حلوله ضيفا مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد.





قال أشرف زكي خلال اللقاء أن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني أي أزمة صحية من أي نوع كما يردد البعض.

وتابع أشرف زكي قائلًا:" صحة الزعيم عادل إمام زي الفل، وأنا على تواصل معه بشكل دائم ولا يعاني أي مشكلة صحية، وعادل إمام يحظى بشهرة عالمية وحب ملايين الجماهير في كل مكان".

وأضاف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن عادل إمام صحته جيدة وأتواصل معه دائما، وأتمنى تنظيم احتفالية بعيد ميلاد عادل إمام تليق بتاريخه الفني الحافل.