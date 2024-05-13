أشرف زكي: "المسرح في تدهور ولا بد أن نتعلم من نهضة السعودية"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان أشرف زكي ضيفًا على الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر شاشة صدي البلد، وتحدث خلال اللقاء عن الوضع العام للمسرح وما وصل إليه من تدهور.



تصريحات أشرف زكي:

المسرح يعاني الفترة الحالية وهو في حالة تدهور منذ عام 2011، ويجب أن تعلم من نهضة السعودية في حالة التطور الرهيب الذي وصلت إليها، مصر تعاني من عدم إنتاج أعمال مسرحية جيدة.



وأضاف:" تم إغلاق بعد المسارح بعد إسنادها للقطاع الخاص والبعض الآخر تم هدمه، كان لدينا صفحة تصدر يوميًا في الجرائد بعنوان "أين تذهب هذا المساء"".



وتابع:" لم يتم أي تصوير مسرحية بشكل إحترافي توثيقي، وحذف وزارة المالية لبند الإعلانات من المسرح أثر بشكل كبير، لا بد من معالجة الأمور بشكل سريع وعودة الحياة الطبيعية للمسرح".

أعمال قادمة لـ أشرف زكي:

ويذكر أن ينتظر أشرف زكي عرض فيلم المنبر، ينتمي فيلم المنبر إلى فئة الأفلام الوثائقية التي تسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في العالم ومدى أهميته على مر السنين يجسد الفنان احمد حاتم دور باحث في تاريخ الأزهر الشريف، ومن المفترض أن يتم ترجمة العمل إلى الانكليزية والايطالية والاسبانية والفرنسية لكي تصل فكرة هذا العمل إلى جميع أنحاء العالم.



أبطال فيلم المنبر



ويشارك في فيلم المنبر عدد كبير من النجوم المصريين المتميزين وهم أحمد حاتم، آيتن عامر، سامح الصريطي، كمال ابو ريا، أشرف ذكي، أحمد فهيم، أحمد عبد العزيز، عمر السعيد، وآخرين

والعمل من تأليف فداء الشندويلي واخراج أحمد عبد العال.