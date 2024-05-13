"الثقافة لا تذهب لمستحقيها".. أشرف زكي يكشف عن أسباب تدهور أعمال المسرح

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير" على شاشة “صدى البلد"، عن تفاصيل تدهور أعمال المسرح في الفترة الأخيرة، وأساليب النهوض بصناعة المسرح من جديد، مؤكدًا إن المسرح يعاني في الفترة الحالية من قلة الأعمال الجيدة، فقد تم إغلاق بعض المسارح بعد إسنادها للقطاع الخاص والبعض الآخر تم هدمه.

وأضاف أشرف زكي، خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير" على شاشة “صدى البلد": “ سيعود المسرح قريبًا لأن لأبد أن تذهب الثقافة والفن إلى مستحقيها"، معلقًا “ما المانع أن يعود مسرح الشارع؟ أو مكتبة يتبرع بها كل المواطنيين أو فيلم يتعرض”.

وتابع: "كان يوجد لدينا عدة روافد للمسرح قبل عام 2011، والدليل على ذلك هو أنه كان هناك صفحة تصدر يومًيا في الجرائد بعنوان «أين تذهب هذا المساء».

واختتم أشرف حديثه عن المسرح قائلًا: “منذ عام 2011 وحتى الآن؛ لم يتم تصوير أي مسرحية تصوير احترافي توثيقي، كما أن حذف وزارة المالية لبند الإعلانات من المسرح أثر بشكل كبير”.

وفي سياق آخر، صرح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تقدمه للمرة الثانية ببلاغ ضد الناقد الفني طارق الشناوي، صباح اليوم، بعد أن وصفه الأخير بأنه مرتشي.

وأضاف أشرف زكي، خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير" على شاشة “صدى البلد": “تقدمت ببلاغ آخر صباح اليوم كنقيب وليس كزوج، لأنه وجه اتهام احاسب عليه قانونًا، لأنه بيأثر عن الرأي العام ونزاهة القضاء، وأنتظر حكم القضاء بيني وبين طارق الشناوي، مؤكدًا ”لن أترك حقي، ولن أتنازل عن بلاغي ضد طارق الشناوي".

وتابع أشرف زكي قائلًا: “سآخذ حقي من خلال القضاء، وأدافع عن نفسي حتى آخر دقيقة، والتهمة التي اتهمت بها من قبل طارق الشناوي؛ تُدخلني السجن”.