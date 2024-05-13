ياسمين عبد العزيز تروج لإعلان إحدى شركات الاتصالات

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز لإطلاق حملة إعلانية جديدة لإحدى شركات الاتصالات، حيث تقوم بتقديم أغنية بالتعاون مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وجاء هذا الإعلان بعد نجاحها في حملة إمسك في فليكس والتي قدمتها عام 2023.

إعلان ياسمين عبد العزيز

وقامت الفنانة ياسمين عبد العزيز بنشر مقطع فيديو من برومو إعلانها الجديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إذ كتبت عليها: أنا من دلوقتي مش هعمل غير اللي أنا عايزاه قريبًا.

وظهر في البرومو التي نشرته الفنانة ياسمين عبد العزيز، صوت المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

إعلان إمسك فليكس لياسمين عبد العزيز

يشار إلى أنه ياسمين عبد العزيز كانت قد شاركت في حملة إعلانية بعنوان امسك فليكس، وطرحت أغنية الحملة في فبراير عام 2023، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.

أعمال ياسمين عبد العزيز المقبلة

جدير بالذكر إنه تعود ياسمين عبد العزيز إلى السينما والدراما والمسرح مرة واحدة خلال عام 2025 المقبل، حيث تستعد لعودتها للسينما بعد غياب 6 سنوات وذلك من خلال فيلم جديد تعاقدت على بطولته مع المنتج أحمد السبكي ويقوم بتأليفه خالد جلال الذي تعاون معها في معظم أفلامها، وذلك بعد آخر أعمالها في السينما فيلم "الأبلة طمطم" الذى تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، خالد منصور، أنعام سالوسة، شادي ألفونس، تميم عبده وعدد من الأطفال ومن تأليف أيمن وتار وإخراج علي أدريس.

كما تستعد ياسمين عبد العزيز لعودتها للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب دام 21 سنة وتحديدًا منذ مشاركتها في مسرحية كده أوكيه عام 2023، حيث تعاقدت رسميًا على مسرحية جديدة لعرضها خلال الفترة المقبلة والعرض المسرحي سيتولى إخراجه خالد جلال ويشارك في بطولته إيمان السيد وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل.

وفي الدراما تعاقدت ياسمين عبد العزيز على مسلسل جديد تخوض به منافسات موسم دراما رمضان المقبل لعام 2025 وتعمل حاليًا على اختيار السيناريو المناسب، لتعود إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غيابها عن موسم 2024، إذ كان آخر ظهور لها فى رمضان خلال مسلسل "ضرب نار" عام 2023، وشاركها البطولة أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربي، وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.