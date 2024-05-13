كل ما تريد معرفته عن حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، لإحياء حفل جديد لها في لبنان يوم 20 يوليو، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا ضخما.

خلاف شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا

وأصدرت شيرين عبد الوهاب، في بيان صحفي لها، تطورات الأزمة بينها وبين وشركة روتانا، لافتة إلى أن الخلافات لم تنتهي بعد بالرغم من تسديدها 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وسيكون هناك تحرك للنزاع مجددًا بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة، شركة روتانا تشترط على شيرين عبد الوهاب تقديم حفلات فنية فقط بالفترة الحالية وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة فقط.

أحدث أعمال شيرين عبدالوهاب

وعلى جانب آخر، كشفت شيرين عبد الوهاب في مقطع فيديو خلال تصريحات تليفزيونية عن تأخر طرح الأغاني قائلة: فيه 3 أغاني جاهزين، وبعدهم بشوية فيه 3 أغاني للصيف، مش عارفه روتانا هتنزلهم امتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟.

سبق، أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا مساء الجمعة 3 مايو في الكويت، وبدأت شيرين حفلها بأغنية "مش عاوزة غيرك إنت" كما قدمت مجموعة من أغانيها منها "أنا مش بتاعة الكلام ده" و"مبتفرحش" و"بطمنك" و"مشاعر" و"الكدابين" و"على بالي"، كما غنت أغنية المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة "عيون القلب

آخر أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب

وكان آخر أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب أغنية" الدهب "، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين،وتوزيع الموسيقي توما، وتقول كلمات الأغنية: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا.. ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا"