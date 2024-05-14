نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفروض يفرح.. لطفي لبيب يتحدث عن أحمد السعدني عقب وفاة والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان لطفي لبيب، عن أخر موقف جمعه بالفنان أحمد السعدني، خلال عزاء والده صلاح السعدني، كاشفًا عن حقيقة دخوله في حالة من الإكتئاب بسبب وفاة والده في أول أيامه، وذلك حسب تصريحات للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

رسالة لطفي لبيب للفنان أحمد السعدني

وتابع لطفي لبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2،:"معتقدش أن أحمد السعدني ممكن يكتئب لأنه لازم يفرح لأن أبوه في مكان أفضل وتاريخ صلاح السعدني ناصع البياض ومينبغيش أنه يزعل أوي أو يكتئب لأن ده يخليه يفخر بتاريخ أبوه وصلاح السعدني قدم أعمال فنية مهمة".

ووجه لطفي لبيب رسالة إلى الفنان أحمد السعدني، إلى أنه يستكمل مسيرته والده في مشواره الفن، معقبًا: "كمل باقي مسيرته وكن فخور بوالدك لأنه فنان مهم".

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

آخر أعمال لطفي لبيب

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب، في العام الماضي كان مشاركته في فيلم مرعي البريمو حيث ظهر كضيف شرف في الفيلم أمام محمد هنيدي، والفيلم بطولة عدد من نجوم الفن منهم: غادة عادل، علاء مرسي، مصطفي أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، لطفي لبيب، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.