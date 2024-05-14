عصام صاصا يوجه رسالة لـ أسرة ضحية الدهس

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد علي فايز محامي أحمد مفتاح ضحية مؤدي المهرجانات عصام صاصا، إن الأخير يسعى للصلح في واقعة دهس موكله أعلى دائري المنيب، وتم رفع دعوى مدنية بقيمة 5 ملايين جنيه كتعويض ضد مؤدي المهرجانات، سيطالب بالدية الشرعية من أجل الصلح مع مطرب المهرجانات عصام صاصا، مشيرا إلى أنه يحترم القانون وسيتخذ كافة الطرق لحماية موكله

عصام صاصا يُوصل رسالة لـ أسرة ضحية الدهس



وتلقي محامي الضحية مكالمة هاتفية من عصام صاصا، خلال وجود الأخير في دولة الإمارات، والتي يبادر فيها صاصا بالصلح،قائلا: عصام صاصا قالي إنه حاسس بالذنب وتأنيب الضمير بسبب أحمد الذي توفي في الحادث وأسرته، وكمان حاسس بأسرته خصوصا أنه جرب شعور يتيم الأب وهو في عمر الـ 9 أشهر، وقالي إنه مستعد للإعدام للتكفير عن ذنبه.

رفض عائلة ضحية عصام صاصا الصلح

واكد شقيق ضحية عصام صاصا، رفضه التام للتصالح مع عصام صاصا بعد وفاة شقيقه في هذا الحادث، موضحا: عرضوا عليا فلوس وأنا في النيابة قبل ما أخش التحقيق وأنا رفضت، وكل يوم المبلغ بيزيد بس أنا رافض مبدأ الصلح، والقصة مش قصة فلوس زي ما الناس مفكرة، القصة أن في عمود عائلة وقع، بيبعتولي رجال أعمال ونواب في مجلس الشعب وأنا مازلت برفض، ومش هوافق بأي فلوس حتى لو ملايين.. المحامي قال إن الـ 5 مليون اللي هو طالب بها تعويض مدني وإجراء قانوني بعيد عن حقنا لأننا مش عايزين فلوس، وأنا قافل باب التفاوض كله.

تفاصيل حادث عصام صاصا

وشهد الطريق الدائري، صباح يوم الاثنين الماضي، حادثا مروريا مروعا، راح ضحيته أربعيني فقد حياته بعد تعرضه لحادث مروري مروع ودهسه أسفل عجلات سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري بالمنيب قبل نزلة المريوطية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة، وبالفحص تبين أن مطرب المهرجانات عصام صاصا صدم أربعينيا بسيارته أعلى طريق الدائري، مما تسبب في وفاته على الفور