نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب حادث سيدة مدينة نصر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أثارت حادثة سيدة مدينة نصر جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وازداد الأمر تعقيدا ً نظرًا لتكرار حوادث إغتصاب لأوبرا.

حيث أعرب الإعلامي عمرو أديب عن استيائه لشركة أوبر للنقل، وذلك على خلفية محاولة أحد سائقي الشركة خطف سيدة والشروع في اغتصابها، بعد إجبارها على النزول من رحلة كانت تستقلها من التجمع إلى زايد، بمنطقة مدينة نصر.

عمرو أديب: هو أوبر ده ابن مين في مصر؟

وقال: "أوبر ده ابن مين في مصر.. شركة مين دي؟!.. مين اللى بيراقب عليه؟! مين بيحاسبهم ليه نخلي ولادنا عرضة لده، يعني إيه تقولنا نحن غير مسؤولين عن الحوادث للعملاء أمال مين مسؤول".

كما أضافت سالي شقيقة فتاة أوبر، أنها فوجئت في تمام الساعة 10:30 بورود مكالمة هاتفية من شقيقتها وإذ بشخص يبلغها قائلًا: صاحبة التليفون ملفوفة في باطنية ومرمية في الصحراء، وهو ما جعل شقيقة فتاة أوبر تسقط مغشيًا عليها، ولما أفاقت حاولت الاطمئنان على حالة شقيقتها قائلة: فوقت وسألت هي أختي عايشة، وقالي أختك عايئة، أوديها المستشفى ولا أجيبهالك؟، وبعدين رحتلهم لقيت رقبتها وإيديها فيها دم وجسمها مليان كدمات.

تفاصيل قضية حادثة مدينة نصر

وعلى صعيد آخر، أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في بيان أنها ألقت القبض على السائق بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف.

وعقب فحص المنشور تواصلت قوات الأمن مع الفتاة وتبين أن شقيقتها مدرسة إنجليزي تعرضت للتحــ.ـــــرش أثناء طلبها تطبيق أوبر، لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد.

وعندما حضر السائق بسيارته "هيونداي"، بدأ القصة بنظرات مليئة بالرعب، حتى ركبت السيارة واتجهت لطريق الشيخ زايد، لكن توقف فجأة بسيارته بجوار استاد الدفاع الجوي.

وبحسب التحريات، فعندما سألته "واقف هنا ليه"، رد عليها قائلا "هجيب زجاجة مياه من شنطة العربية"، وبعد لحظات فوجئت بالسائق يفتح الباب الخلفي للسيارة وهو يحمل ســ.ــــلاحا أبيض في يده ويحاول الاعـــ.ـــتداء عليها، وبمقاومته ضـــ.ــــربها به في يدها.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة تعرضت لإصابة بجرح قطعي في إصبعها، وبعد فحص البلاغ، أُلقي القبض على المتهم، وتبين أنه يدعى "حسن"، 26 عامًا، يقيم في منطقة المقطم.



