الشناوي عن بلاغ أشرف زكي ضده: أتمنى النقباء يبقى عندهم رحابة بالنقد أكثر من ذلك

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الناقد الفني طارق الشناوي الرد علي البلاغ الذي قدمه ضده الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عقب نشر الشناوي مقالا انتقد فيه إصرار الفنانة روجينا على تقديم أدوار البطولة المطلقة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد، عبر شاشة الحدث اليوم.

وقال طارق الشناوي: "دي مش أول مرة، أشرف زكي اكتشفت إنه سنة 2008 أقام دعوى ضدي وأنا اكتشفتها سنة 2014، وبعدها قال إنه نسي سبب إقامة الدعوى وسحبها، وكانت متعلقة بقراره بتحجيم وجود الفنان العربي في مصر، وهذا القرار سقط".

وأوضح طارق الشناوي أن مقاله اشتمل على نقد للفنانة روجينا دون أن يتضمن إساءة أو قذف، قائلًا: “كنت أول من تنبأ بموهبتها عند مشاركتها في مسلسل "العائلة" عندما كانت غير معروفة، وهذا موثق، أستغرب من ردود الفعل العنيفة تجاه أي نقد سلبي رغم الإيجابيات التي نذكرها، وعندما يقوم النقيب بذلك، يكون التأثير مضاعفًا لأنه يمثل النقابة وعليه أن يكون قدوة في تحمل النقد".

وأستكمل حديثه قائلا: "أتمنى أن نعود لمصر كما نعرفها، فيها الرأي والرأي الآخر، وناس ترد على المقال بمقال، وبالذات النقباء، أتمنى يبقى عندهم رحابة أكثر من ذلك".